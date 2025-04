A felújítás után Budapesten is megjelent a Pappas Classic: a projekt tavaly szeptemberben Szegeden indult, ahol a szalon old- és youngtimer Mercedes-Benz modellek tárolására, szervizelésére és értékesítésére specializálódott. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2025 áprilisában a budapesti Hunyadi János úton is megnyitotta kapuit az üzletág.

A budapesti egység szíve a Backstage, egy különleges, klubhangulatú bemutatóterem. A látogatók számos ikonikus modell mellett testközelből csodálhatják meg a legendás múltú, „Vörös Disznó” névre keresztelt Mercedes-Benz versenyautót is.

