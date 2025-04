Less is more, azaz a kevesebb több – ez a gondolat nyilván számtalanszor felmerült már a világtörténelem során, ám a modern ipari formatervezésben a német‒amerikai építész és belsőépítész, Ludwig Mies van der Rohe fogalmazta meg így saját krédóját.

Ezt a szlogent választotta névnek ahhoz az egyedi kialakítású MC20 Cielóhoz a Maserati, amely a most megnyitott Officine Fuoriserie Maserati első terméke és kirakatgyermeke. A részleg saját otthont ad a Fuoriserie, azaz teljesen egyedi kivitelű modellkülönlegességek gyártásához – a program nem új, viszont most az összes fázist közös tető alá hozták, így az ügyfelek könnyen áttekinthetik autójuk megvalósításának egyes állomásait. Ezt láthatod az alábbi videóban:

a videó a hirdetés után indul

Hogy demonstrálják a műhelyek képességeit, a Maserati rögtön készített is egy autót, amely a Less is more…? nevet kapta – így, írásjelekkel. A speciális, többszínű design ihletadó forrása a Bauhaus mozgalom, illetve Vaszilij Kandinszkij orosz absztrakt festő munkássága, de említhették volna a konstruktivizmus bármely más képviselőjét is.

A választott tónusok a Bauhaus klasszikus árnyalatainak Maserati-féle átiratai ‒ Rosso Capannelle, Giallo Avia Pervia, Bianco Audace –, kiegészítve Azzurro Himmelblau-, Nero-, Viola Salchi- és Arancio Devil-részletekkel. Ezeknek a színeknek a többsége szervesen kapcsolódik a Maserati 111 éves történetéhez.

A többszínűség a keréktárcsáknál csúcsosodik ki: a 20 colos felnik mindegyike eltérő színkombinációban készült. Elöl piros és sárga keréktárcsákat szereltek fel sárga, illetve kék kerékagyborítással, hátra pedig fehér-piros és kék-fehér kombók kerültek, de ha valaki megismételné az MC20 Cielo Less is More…? varázsát, más párosítások is elképzelhetők.

A Maserati MC20 Cielo az MC20 kupé kabrió változata, a két típus a tetőszerkezettől, valamint az ehhez kapcsolódó merevítésektől, illetve eltérő hangolásoktól eltekintve műszakilag azonos konstrukció. Motorjuk a 3,0 literes, V6-os Nettuno turbómotor, amely 630 LE maximális teljesítményre képes, az autó 3,0 másodperc alatt gyorsul 0‒100 km/órára, végsebessége meghaladja a 320 km/órát. A modell többrétegű vászonteteje 12 mp alatt nyitható, illetve zárható teljesen.