A Lotus Eletre nem egészen kettő, a Lotus Emeya szűk egy éve kapható világszerte, semmi sem indokolja tehát, hogy a kínai felügyelet alatt működő, patinás brit márka átdolgozza tisztán elektromos túraautóit.

Mégis megtették, de nem műszaki, hanem marketing indíttatásból. A kétféle motorteljesítményre (612 vagy 918 LE) eredetileg csak a típusjelzés alapján lehetett következtetni: a jelöletlen, illetve S utótaggal jelölt modellek voltak a gyengébbek, az R pedig az erősebb.

Ez mostantól nem így lesz: megjelennek a 600, illetve 900 típusjelzések, így egy másodpercig sem kell gondolkodnia a leendő ügyfeleknek, hogy vajon mit kap a pénzéért.

A másik újdonság, hogy a felszereltségi szinteket mostantól a márkánál nagy hagyományokkal bíró címkék jelzik. Ezeket kombinálni is fogják, így a kétféle motorizációra összesen hat felszereltségi szint jut. A sor mindkét modellnél a 600-asnál indul, aztán jön a 600 GT, a 600 GT SE és a 600 Sport SE. Ezt követi a 900 Sport és végül a 900 Sport Carbon.

Alapáron aktív légrugózást, összkerékhajtást, adaptív légrugózást, fékvezérelt nyomatékvektor-szabályozást, mátrix LED fényszórókat, négyzónás klímaberendezést adnak az autók. Az akkumulátor az Eletre esetében 112, az Emeyánál 102 kW, de a fedélzeti töltő mindkettőnél 22 kW-os.

A GT szinten nagyobb kerekek, nagyobb fékek és egy sor önvezető funkció, a GT SE-ben intelligens napfénytető, prémium hifi és fifikás hangulatvilágítás is jár az autókhoz. Az SE Sport masszázsfoteleket, motoros ajtóbehúzót és sportfutóművet ad, a szedánhoz diffúzor is jár. A 900 Sport a futóművet és az aero csomagot igen, de a luxus komfortcikkeket nem hozza, a 900 Sport Carbon pedig mindent is tartalmaz, külső-belső szénszálas panelekkel kiegészítve.

Mivel a hajtáslácok nem változtak, a menetdinamika is a régi, bár unalmasnak nem mondanánk. A kismotoros Emeya 4,15 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége 250 km/óra. Ugyanez a hajtáslánc az Elektre esetében 4,5 másodperces gyorsulást és 256 km/óra végsebességet enged. A 918 lóerős kiviteleknél a végsebesség nem változik, de a gyorsulás igen: az Emeya 2,78, az Eletre 2,95 másodperc alatt tudja le a 0-100-as sprintet.

Az Emeya 610, az Eletre 600 kilométert tud megtenni elméletileg egy feltöltéssel, a töltés a 800V-os arhitektúrának köszönhetően rekord gyorsasággal zajlik.

Ezen az árszinten jóformán mindegy, de azért megemlítjük, hogy a felszereltségi szintek széthúzásának köszönhetően lejjebb csúszott mindkét típus belépő ára. Míg bevezetéskor 89 ezer angol fontnál indult mindkét modell, ez most egységesen 85 ezer fontra, azaz 40,9 millió forintra csökkent – legalábbis az Egyesült Királyságban, ahol a tulajdonosi struktúrától függetlenül hazai márkának számít (és helyben is gyárt) a Lotus.