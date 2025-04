A díjköteles gyorsforgalmi és főutakon ezentúl táblák jelzik a fix portálokon, hogy azok e-matrica- és/vagy e-útdíj-ellenőrzésre szolgálnak. Az új táblákkal azoknak a jóhiszemű úthasználóknak szeretne segíteni a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., akik megfeledkeztek az e-matrica megvásárlásáról vagy a megtett úttal arányos díjfizetés rendszerébe tartozó járművek utáni jogosultság megváltásáról.

A gyorsforgalmi utak legnagyobb része mind az e-matricás, mind pedig az e-útdíj-rendszerben díjköteles, így az ezeken az utakon lévő portálokra mindkét díjfizetési mód ellenőrzését jelző tábla kerül. Ez így néz ki:

A főutaknak csak egy része díjköteles a fuvarozók által használt e-útdíj-rendszerben, így az ilyen utakon lévő fix portálokra csak az e-útdíj ellenőrzéséről kerül majd ki tájékoztatás. Ez pedig így néz ki:

Ezzel talán egy kisebb veszélyforrást is csökkent az útdíjkezelő, hiszen ahogy arról korábban a Vezess is beszámolt, sokan az útdíjfizetést ellenőrző kamerákat is sebességmérő eszköznek nézik és fékeznek, gyakran hirtelen: