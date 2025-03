Újabb nagykereskedelmi árváltozást jelentettek be, aminek értelmében keddtől a benzin és a gázolaj is két-két forinttal fog emelkedni. Pénteken is hasonló mértékű üzemanyagár-változásról érkezett bejelentés, ennek ellenére ezúttal a kiskereskedelmi árakban nem mutatkozott meg az emelkedés.

A Holtankoljak.hu szerint így a 95-ös benzin literenkénti átlagára továbbra is 599 forint, míg a gázolajé 611 forint. Minimális elmozdulást az eredményezhet, ha a kutak érvényesítik a fenti emelést, ami azt jelentené, hogy a benzin átlagára nem maradna sokáig 600 forint alatt.