Kedden még új beszállítói szerződések megkötését ünnepelte a BYD szegedi üzeme, 36 órával később azonban robbant a bomba: a Financial Times úgy tudja, az Európai Unió nem megengedett állami támogatást gyanítva vizsgálatot rendelt el a tervek szerint idén induló gyár ellen.

A részletek egyelőre nem ismertek, a Vezess ígéretet kapott a BYD magyarországi képviseletétől arra nézve, hogy a lehető leghamarabb tájékoztatják lapunkat a fejleményekről.

Az Európai Unió tavaly ősszel hozott határozatot arról, hogy bizonyos kínai autógyártók importtermékeire büntetővámot szab ki, mivel az érintett cégek olyan támogatást kaptak a pekingi kormányzattól, amelyek tisztességtelen árelőnyt biztosítottak számukra, és ezzel megsértették az EU piaci versenyre vonatkozó szabályait.

A Financial Times értesülését szemléző Reuters szerint amennyiben bebizonyosodik, hogy a szegedi BYD gyár valóban nem megengedett támogatást kapott a kínai kormánytól, annak többféle jogkövetkezménye is lehet. Arra kényszeríthetik a BYD-t, hogy csökkentse a termelési kapacitást, visszafizesse a támogatást, vagy akár bírságot fizessen a törvények be nem tartása miatt.

Nyitóképünkön a BYD kínai autógyára. Kép forrása: CFOTO/Future Publishing via Getty Images