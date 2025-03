Alig pár évvel ezelőtt a sajtóanyagok végén, egy rövid bekezdésben tárgyalták a fedélzeti infotainment rendszer képességeit. A Mercedes-Benz újdonsága, a CLA esetében már nem így van. A digitális tartalmak hosszú leírásán keresztül jutunk el azokhoz az információkhoz, amelyek régen számítottak: a hajtáslánchoz, a dizájnhoz.

Papírbelsőt kap a legújabb Mercedes 1 /33 Fotó megosztása: 2 /33 Fotó megosztása: 3 /33 Fotó megosztása: 5 /33 Fotó megosztása: 6 /33 Fotó megosztása: 7 /33 Fotó megosztása: 9 /33 Fotó megosztása: 10 /33 Fotó megosztása: 11 /33 Fotó megosztása: 13 /33 Fotó megosztása: 14 /33 Fotó megosztása: 15 /33 Fotó megosztása: 17 /33 Fotó megosztása: 18 /33 Fotó megosztása: 19 /33 Fotó megosztása: 21 /33 Fotó megosztása: 22 /33 Fotó megosztása: 23 /33 Fotó megosztása: 25 /33 Fotó megosztása: 26 /33 Fotó megosztása: 27 /33 Fotó megosztása: 29 /33 Fotó megosztása: 30 /33 Fotó megosztása: 31 /33 Fotó megosztása: 33 /33 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Nem véletlen a hangsúlyok eltolódása: a Mercedes-Benz CLA egyes szoftveres megoldásai házon belül, de némelyik világszinten is abszolút újdonságnak számítanak, a fő kommunikációs irány pedig nem a takarékosság, a komfort vagy a biztonság, hanem, hogy ez minden idők legintelligensebb Mercedes járműve.

Ez nem sokáig marad egyébként így: az itt debütáló Mercedes-Benz operációs rendszert (MB.OS) hamarosan más új modellek is megkapják ugyanis, tehát a közeljövőben egyformán okos lesz minden Mercedes. Ráadásul ez a tudás nem is fog elavulni, hiszen a gyár felhővel kapcsolatot tartó központi vezérlés állandóan frissíti önmagát – ez a szoftver-vezérelt járművek legfőbb előnye (vagy átka, ma még korai erről nyilatkozni.)

Az MB.OS részeként érkezik a negyedik generációs MBUX infotainment rendszer, amely önmagában is világújdonság: egyszerre kettő mesterséges intelligenciát (MI) futtat ugyanis. A Google és a Microsoft rendszereinek összefonása abszolút példa nélküli, ahogy az is, hogy ez a rendszer hozzáfér a Google Térképek teljes adatbázisához, azaz nem csak az úti célokat ismeri, hanem azok elérhetőségét, minősítését, jellemzőit is. A fedélzeti MI rendszerek ráadásul rövid távú memóriával is rendelkeznek, így az integrált ChatGPT-re épülő Mercedes avatárral kvázi természetes emberi beszélgetést folytathatunk, nem kell folyton megismételnünk az elhangzottakat.

Ennek megfelelően a vezetői környezetet is a digitalizáció határozza meg. A 10,25 colos műszeregység és a 14 colos érintőképernyő egyetlen hatalmas üvegpanel alatt helyezkednek el. Ez a panel – az MBUX Superscreen – az utas elé is kihúzódik; később lehetőség lesz arra, hogy az ügyfelek ide is kérjenek egy 14 colos érintőképernyőt. Az infotainment rendszer menüfelépítése a mobiltelefonokét idézi.

A középkonzolt vízszintesen két részre osztották, a műszerfalra fa, fém vagy papír (újabb világújdonság) dekorbetét kerülhet, az ajtókat méretes bőrpanel borítja, és alapfelszerelés a nem nyitható, viszont UV-, zaj- és hővédő bevonatú panoráma napfénytető – ezek mind felsőbb kategóriákat idéző részletek, akárcsak a külső fénygegek. Az alapfelszerelésként kínált LED-es fényszórókban krómozott csillagmotívumot találunk, de ennél sokkal menőbb a mátrix LED-es fényszóró, amelynél a nappali fény maga rajzolja ki a márka háromágú csillagát. A hátsó lámpatestekben eleve ezt kapjuk.

A hűtőmaszkot is világító csillagocskák pettyezik, pontosan 142 darab, legalábbis az elektromos verzióban – a CLA ugyanis 48V-os hibridként és tisztán elektromos hajtással is elérhető lesz; utóbbiakra a névhez biggyesztett EQ Technology utótag utal.

Az utóbbiakra különösen büszke a Mercedes, hogy a teljes értékláncot tekintve 40%-kal kisebb a szénlábnyomuk, mint az előző generációs, nem elektromos CLA-nak. Ez nem kis részben annak köszönhető, hogy az akkumulátorban szilícium-oxidfal kevert grafitból készül az anód, ami nagyobb energiasűrűséget (+20%) eredményez, valamint csökkentették az akkumulátor kobalt-tartalmát. Az akkumulátorokat nettó szénsemleges folyamatban gyártják, zöld energia felhasználásával.

Indulásként kétféle elektromos hajtáslánc lesz választható. A hátsókerék-hajtású CLA 250+ legnagyobb teljesítménye 200 kW (272 LE), az összkerékhajtású CLA 350 4MATIC pedig 260 kW-ot (354 LE) tud. Az akkumulátor mindkét esetben 85 kWh kapacitású, akár 320 kW-tal tölthető. A kisebbik modell 10 perc alatt akár 325 kilométerre elegendő energiát tud magához venni, ugyanennek a verziónak a WLTP-szabvány hatótávolsága akár 792 km. A csúcsverziónak szánt 350 4MATIC esetében ezeknek az értékeknek a maximuma 315 km és 771 km.

Az elektromos hajtáslánc újdonsága a hátsó tengelyen alkalmazott, kétfokozatú erőátvitel: elinduláshoz és vontatáshoz a rövidebb, a nagy sebességű, takarékos haladáshoz, valamint a végsebesség (mindkét modellváltozat esetében 210 km/óra) eléréséhez a hosszabb áttételt kapcsolja a vezérlés.

A CLA with EQ Technology modellek a Mercedes palettáján először kapnak levegő-levegő hőszivattyút, amely a vízkör kiiktatásával nyeri ki a hőenergiát a villanymotorból, az akkuból, valamint a környező levegőből.

Az év vége felé 48V-os -os hibrid hajtáslánc is választható lesz a CLA-hoz – az új architektúrára épülő modellek között egyébként a jövőben egyáltalán nem lesz olyan, amelyik tisztán belső égésű motort alkalmazna, villanymotor mindenképpen kerül az autókba.

A hibrid három teljesítményszinten, első és összkerékhajtással lesz elérhető , a sebességváltóba integrált villanymotor városi sebességtartományban, vagy olyan helyzetekben, ahol 20 kW-nál (27 LE) nincs nagyobb teljesítményre szükség, önállóan is képes lesz mozgatni az autót – utóbbit legfeljebb kb. 100 km/óra sebességig. A rendszer regeneratív üzemben 25 kW-tal képes visszatölteni az akkuba.