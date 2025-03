A jövőben négy nagy teljesítményű számítógép – avagy szuperagy, ahogy a BMW nevezi őket – felel majd minden BMW összes fedélzeti rendszerének az összehangolt vezérléséért. A technológiát elsőként a Debrecenben gyártandó Neue Klasse modell kapja meg.

A modern autókban jó ideje számítógép vezérli a funkciók jelentős részét, ezeket azonban nem központosították: számtalan kis teljesítményű kontroller végez el egy-egy feladatot. A szoftveralapú járművek korában azonban ez már nem járható út, hiszen egy ilyen szétszórt szigetekből álló informatikai hálózatot nem lehet egyszerűen és hatékonyan frissíteni. Erre (is) kínál megoldást a központi számítógép, amely lehet egy nagy egység, mint a Volvókban, vagy több kisebb, mint amit a BMW is alkalmaz – jelen esetben négy vezérlő felel az autó összes funkciójáért.

Ezeket zónákra osztották, és a zónákon belül további, kisebb egységek felelősek a parancsok megvalósításáért, illetve a döntéshozatalhoz szükséges információk begyűjtéséért. Ezzel együtt is sokkal egyszerűbb és gyorsabb lesz így az autók elektronikus hálózata – a BMW esetében eleve hússzoros számítókapacitásról beszélnek a jelenlegi vezérlőkhöz képest, a lokalizált számítógépek jóvoltából pedig a kábelkötegeket is le lehetett egyszerűsíteni: 600 méterrel kevesebb vezeték kerül az autókba, ami 30 százalékkal csökkenti ennek a digitális „idegrendszernek” a tömegét.

Ennél is érdekesebb a most bevezetésre kerülő eBiztosíték, amely valójában egy elektronikusan vezérelt, intelligens kapcsoló. Ez az egyik kulcsa annak, hogy vékonyabb kábeleket használhatnak az autóban, de ennél sokkal fontosabb, hogy ezek lehetővé teszik bizonyos elektromos fogyasztók helyzetfüggő lekapcsolását vagy aktiválását. A BMW szerint ez a megoldás is hozzájárul ahhoz, hogy a Neue Klasse 20 százalékkal takarékosabb lesz, mint a jelenlegi elektromos BMW-k.

A négy szuperagy a vezetési élményről (futómű- és motorvezérlés), az önvezető képességekről, a BMW Panoramic iDrive elnevezésű kezelőfelületről és infotainment-funkciókról, valamint az alapvető járműfunkciókról (nyitás, világítás, klímavezérlés) gondoskodik. Van aztán egy, az agyakat kiszolgáló „közös szervizréteg”; ez gondoskodik a kiberbiztonsági védelemről, a vezeték nélküli szoftverfrissítésről, a mesterségesintelligencia-alapú megoldások integrálásáról.

A BMW szoftveralapú járművei kiérdemlik a nevüket: a Neue Klasse számára több mint ezer szoftvermodult fejlesztenek a gyárban, a vállalat összesen több mint 20 GB-nyi szoftverről és 500 millió programsorról tesz említést.