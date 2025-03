A Varta jól csengő név a primer elemek és az indítóakkumulátorok világában, de persze modern lítium-ion cellákat is gyártanak, többek között autóipari felhasználásra. Illetve gyártanának, ha nem állna az összeomlás határán a vállalat: 2023-ban tervet dolgoztak ki az 1887 óta működő vállalat megmentésére, és meg is szüntettek 800 munkahelyet, de ettől még nem oldódtak meg a cég anyagi problémái – mostanra 485 millió eurós (193,7 milliárd Ft) adósságot halmoztak fel.

A Porsche most segédkezet nyújtott a cégnek, amellyel egyébként régóta dolgoznak együtt: a Varta autóipari üzletága, a V4Drive szállítja például a 911 GTS hibridbe azokat az akkucellákat, amelyek a turbófeltöltőbe integrált villanymotor energiaellátását biztosítják. Az autógyártó most kétharmados tulajdonrészt szerzett a V4Drive vállalatban, és rögtön át is keresztelte azt, így mostantól V4Smart néven teszi azt, amit eddig is.

A tranzakcióval 200 millió euróra csökkent a Varta AG adóssága, a Porsche azonban nem éri be ennyivel. Már áprilistól beindítják a termelést egy új telephelyen, és az új munkahelyekre elsősorban a Varta egykori alkalmazottait várják. A jövőben pedig az anyacégben, azaz a Varta AG-ben is tulajdonrészt kíván szerezni a Porsche, ez azonban még a jövő zenéje.