Japánban a napokban tartják a 23. nemzetközi hidrogén- és tüzelőanyag-cellás kiállítást, ezért az autóipar összes érintett szereplője most prezentálja vonatkozó fejlesztéseit. A Toyota fuel cell technológiájáról már írtunk, most a Hondáét mutatjuk be.

A Honda jelenlegi üzemanyagcellás felhasználásaiban a General Motorsszal közösen fejlesztett rendszerek dolgoznak, az új technológia azonban 100 százalékig a Honda fejlesztése.

A rendszer teljesítménye 150 kW, ami önmagában is impozáns, de mindezt úgy érte el a cég, hogy a gyártási költségeket megfelezték, a várható élettartamot több mint megduplázták, és közben háromszorosára növelték a fajlagos energiasűrűséget – magyarul csökkent a beépítési méret, azaz szélesebb körben használható a rendszer.

A Honda 2016 és 2019 között gyártott és forgalmazta a Clarity tüzelőanyag-cellás járművet (FCEV), majd 2024-ben bevezette azt a CR-V e:FCEV modellt, amelybe a General Motorsszal közösen fejlesztett üzemanyagcellás modult építették be.

A modul 450‒850 V feszültségtartományban működik, azaz széles körben alkalmazható. A 250 kg tömegű modul mínusz 30 és plusz 60 °C között képes üzemelni, azaz a világ jóformán bármely részén használható. Sorozatgyártása 2027-ben várható.

A járművekbe beszerelendő üzemanyagcellás modul mellett a Honda egy hidrogénüzemű, vészhelyzeti generátort is bemutatott. Ez a fent említett CR-V modell tüzelőanyag-cellás moduljára épül, ezért már jövőre piacra kerülhet.

A telepítésre tervezett generátor bekapcsolástól számítva 10 másodpercen belül megkezdi az áramfejlesztést. Maximális teljesítménye 250 kW, de ezek sorosan és párhuzamosan is összekapcsolhatók, legfeljebb négy darabig, így a csúcsteljesítmény elérheti az 1000 kW-ot.