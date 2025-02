Mint azt korábban megírtuk, a koronavírus-járvány annak idején a lízingpiacot is térdre kényszerítette, csaknem öt évig tartott, mire sikerült ismételten talpra állnia. 2024-ben a teljes lízingpiac által finanszírozott összeg 970 milliárd forintra nőtt, ami 6 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Lízing segítségével az ügyfelek 1357 milliárd forint értékben több mint 84 ezer járművet és gépet vásároltak – derült ki a Bank360.hu közleményéből.

A személy- és kisteherautók lízingje meghaladta az 550 milliárd forintot. A kiemelkedő bővülésben közrejátszott a lakossági vásárlások felfutása, de vállalati oldalon is erősödött a kereslet. Ezzel párhuzamosan tavaly nőtt a forgalomba helyezett új gépjárművek száma. Mostanra az ellátási problémák is megszűntek, már nem kell hónapokat, de akár egy-két évet is várni a kiszemelt autókra. Sőt, már a készleten lévő autókra jelentkezett igény, amikre sok esetben több millió forint kedvezményt adtak.

Segítette az eladásokat a kamathelyzet javulása is, ugyanis az importőrök által biztosított plusz kamattámogatással számos autótípusra ismét elérhetővé vált az 5 százalék alatti – vagy akár 0 százalékos – kamat is, ami a vételár-kedvezményekkel együtt rengeteg magánszemélyt vonzott be. Az autókereskedőknél egyedileg vásárolva lízingelők tavaly 419 milliárd forintnyi finanszírozást vettek fel autókra, motorokra és kishaszonjárművekre, ami csaknem 20 százalékos növekedést jelent a 2023-as értékhez képest.

Ezzel párhuzamosan a flottakezelő cégek is több autót lízingeltek 2024-ben. Számuk meghaladta a 11 100-at, ami csaknem 500 darabbal több, mint egy évvel korábban. Értékben ennél is nagyobb, 44 százalékos volt az ugrás: tavaly 106 milliárd forint lett a szerződéses összeg, ugyanakkor nem arról van szó, hogy ennyivel drágább autókat vásároltak volna, csupán az ügyfélkör számára elérhetővé vált az alacsonyabb önerő melletti finanszírozás is.

Ami az idei kilátásokat illeti, sok kérdést vetnek fel például a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos európai uniós szabályok, ugyanis a korábbi évekhez képest lényegesen több elektromos autót kellene értékesíteni 2025-ben, amire még nem látszik megfelelő mértékű kereslet.