A Lánchíd és a rakpart február 8-án 0 órától hétfő hajnali 4 óráig lesz lezárva. A 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210B, a 216-os, a 916-os és a 990-es autóbuszok módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek hétvégén.

Forgatás miatt az előző hétvégén is lezárták a Lánchidat és a Gellért fürdőt is. Nemrég a Trónok harca színésznője, Emilia Clarke is Budapestre érkezett, így valószínűleg az ő sorozatának forgatására kerülhet sor a helyszíneken.

A brit színésznő a Ponies című sorozat forgatásán vesz részt, amely az 1970-es évek Moszkvájában játszódik – írta az Index.