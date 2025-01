Ha meghívnánk az összes embert, aki 2024-ben Toyota vagy Lexus modellt vásárolt Magyarországon, szinte teljesen megtelnének a lelátók – hangzott el a Toyota Magyarország évértékelő, évindító sajtótájékoztatóján szerdán a 20020 fős MVM Dome-ban.

Magyarországon tavaly 19616 járművet értékesített a Toyota csoporthoz tartozó márkák importőre, amellyel elemzésük szerint piacvezetők 146 ezer darabos hazai – a személyautók és kishaszonjárműveket- is magában foglaló piacon. 18123 a Toyota és 1493 a Lexus fogyott hazánkban.

Millikókkal lesz olcsóbb a Bz4X
A C-HR konnektoros változata is szerepel az újragondolt árazásban
2025-ben indul a Toyota Land Cruiser forgalmazása
2 millióval lesz olcsóbb a RAV4 plug-in hibrid kivitele
Már 2025-ben elindul az Urban Cuiser értékesítése

A hazai piacot elemezve László Richárd, a Toyota Central Europe magyarországi országigazgatója elmondta: immár legnagyobb számban a hibridek fogynak Magyarországon, ezek tették ki az eladások 46 százalékát, (full és mild hibrid egyben), a benzines modellek 30, a dízelek 12 százalékos részt értek el, az elektromosok 7, a konnektoros hibridek 5 százalékot. A Toyotánál 76, a Lexusnál 99 százalék a hibridek aránya.

Világszinten ugyan visszaesést produkált a Toyota csoport 2024-ben, de így is megőrizte elsőségét. 10,821 millió járművet (beleértve a Daihatsu és Hino márkákat) értékesítettek tavaly a 11,233 milliós 2023-as eredmény után.

Mint Varga Zsombor a hazai importőr kommunikációs igazgatója elárulta az eladás mellett márkaértékben is a Toyota az első, ugyanakkor a legnyereségesebb autógyár is: a tavasszal záródó japán üzleti évet a tervek szerint 27,5 milliárd dollár nyereséggel zárják majd.

Európában Toyotából 1,28 millió (+3,6% 2023-hoz képest) autót értékesítettek, míg Lexusból 88 ezer (+20%) fogyott.

Nemcsak új autót forgalmaznak idehaza a Toyota márkakereskedői, de használtakat is, amelyekből 5274 darab fogyott a 32 értékesítés ponton, amelyek közül kettő erre kialakított autószalon.

2024 egyik újdonsága volt a márkánál, hogy elindult a Kinto. Tódor Péter a program menedzsere elárulta a világ negyven országában jelenlévő, Európában már 200.000 autót kezelő Kinto egy termékpaletta, amelyben szolgáltatások szerepelnek, közte például az operatív lízing. A KKV ügyfelekre fókuszáló finanszírozás Magyarországon az összes Toyota és Lexus modellre elérhető, minden márkakereskedőn keresztül. 2025-ben ezer új ügyeletet szeretnének elérni, egyénre szabott csomagjaikkal.

Idén a teljes márkakereskedői hálózatra kiterjesztik az – eddig tíz partnernél működő – úgynevezett Expressz szerviz szolgáltatást, amely felére csökkenti a karbantartás teljes idejét. Ez különösen előnyös a flottaüzemeltetők számára, akiknél üzleti érdek, hogy minél kevesebbet álljon az autó.

2025-tel kapcsolatosan László Richárd prezentációjában kifejtette, hogy nehezebb évre számít, mint a 2024-es volt. A szigorodó európai emissziós normák nyomán, lehetséges, hogy egyes modelleknél áremelés történik, más modellek forgalmazást korlátozhatják, szűkülhet a kisautók szegmense, miközben Kínából új szereplők érkeznek. Mindezek együtt pedig az autógyártók profitjának csökkenését okozhatják.

Várakozása szerint a magyar piac stagnál majd, így idénre is 146 000 darabos eladásra számít, ugyanakkor az általa irányított cég márkái újabb rekordot szeretnének elérni. Így terveik szerint több mint 18000 Toyota és több mint 1500 Lexus kel majd el. Ehhez azonban szükség lesz a plug in hibridek és elektromos autók arányának növelése az értékesítési mixben. A Lexus esetében jelentősen több lesz az említett több: 1700 autóval terveznek a 23000 darabosra bővülő prémium szegmensben. Az eladásokat támogatja majd, hogy Győrben új szalont nyit a Lexus.

Azt már Csikós Gábor, a Toyota Magyarország marketingvezetője árulta el, hogy 2024-ben 115,8 g Co2/100 km volt a Toyota gépkocsik flottaátlag Magyarországon (104,2 gramm a Lexusoké). 2025-ben 93,6 g CO2 / 100 km/-t kell elérni.

Ehhez a 2024-es 2,1 százalékról 7 százalékra növelnék a tisztán elektromos és PHEV Toyota-modellek eladását, 90 százalék lesz az öntöltő hibridek aránya, 3%-ra tervezik a magas kibocsátású járművek értékesítését. Haszonjárművek esetében 11 százaléknyi elektromos modell eladás szerepel a terveikben és 89%-ra teszik együttesen a belsőégésű, és hibrid hajtásúak arányát. Azért, hogy a tervet elérjék, limitálni fogják a nagy szabadidő-autók és terepjárók és sportos modellek értékesítését és belenyúlnak az árakba is.

A modellek „újrapozicionálásának” jegyében a C-HR és Prius konnektoros hibrid modelljeinek árát 1-1 millióval, a RAV4 hasonló változatának árát 2 millió forinttal csökkentik idénre.

Emellett olcsóbbá teszik a tisztán elektromos hajtású bZ4X modellt is, amely így 2025-ben 17 750 000 forinttól megvásárolható. Cégek számára ennél is olcsóbb lehet, ha igénybe veszik a modellhez elérhető 4 millió forintos állami támogatást, így nagyjából egy Corolla Cross árán megszerezhető, az alábbi tesztünből bővebben is megismerhető modell:

Mint megtudtuk következő két évben hat új elektromos Toyota modell érkezik a kínálatba, amelyek legtöbbje egyelőre titkos. Azt viszont már tudni, hogy a Suzuki e-Vitarával közös technológiára épülő Urban Cruiser előértékesítése 2025 nyarán elindul. A kereskedésekben 2026-ban kerül a kétféle akkumulátorral, első és összkerékhajtással is forgalmazott elektromos típus.

2025 év végén kezdik értékesíteni az új Toyota Land Cruisert, amely az eredeti tervekhez képest módosított módon, mild hibriddé fejlesztett dízelmotorral lesz elérhető , hogy tudja támogatni a Co2- csökkentési stratégiát. Ha kíváncsi vagy milyen az új Toyota Land Cruiser a Vezess alábbi cikkében megismerkedhetsz a modellel, amelyet már vezettünk: