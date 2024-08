Ha valahol, akkor a beltérben kellett igazán fejlődnie a modellnek. Ezt több szempontból is sikerült ügyesen megugrania a fejlesztőknek, kezdjük például az anyagminőségnél. Kiváló a kormány bőrözése, a PHEV tesztautóban lévő bőrkormányé mindenképp. Aztán ott az Alcantara az egybe fejtámlás üléseken és az ajtókárpitokon is. Rengeteg a műanyag, ami nem feltétlenül jó, de a kategóriában elfogadható, és végre valahára készültek dedikált gombok az ülésfűtés kapcsolására a korábbi univerzális billenőkapcsolók helyett.

Merész az egész beltér dizájn, akárcsak a külső. Látszatra az ajtók egybe olvadnak a műszerfallal. Jön egy ív az ajtókról, egy a pultról, itt egy kicsit ráhajlik, ott kitüremkedik alóla, az egészben komoly esztétikai játékot vetettek be. A kerek légbeömlők is jól állnak a dizájnnak, épp csak a működésük és a légramlatok furcsák, bárhogy tekertem valahogy mindig pontosan a karomra talált a szúró hideg levegő, bármennyire is állítottam a szellőzésen a hőfokot.

Kimondottan furcsa megoldás a középkonzol utas felőli oldalára épített fal, aminek semmi haszna, de cserébe, amikor én ott ültem pont útban volt a térdemnek a kellemes utazó pózhoz, és más hasonló karakterű utasok is erre panaszkodtak. Pedig tényleg minden téren javult az ergonómia is, remek a gombok kapcsolási érzete, a klasszikus joystick váltó működése, és még a 12,3 colos multimédia kijelző kezelése is kényelmes.

Határozottan több a lábtér hátul és tágasabb a fejtér, mint korábban. 180 centire nőttem, de az első CH-R-ben már nekem is érte a hajam a tetőt, hátul pedig nem volt kényelmes ülni, most mindkettőt szellősnek mondanám. Hátul még mindig sötét verembe zárva érezzük magunkat úgy is, hogy nőtt az ablak, de fény nem jön be több.

Egyliteres palackot tudok elrejteni az első ajtózsebben, félliteres állítható a kettő középső pohártartóba és még a két hátsó ajtóba is, ha már alsó zsebet nem kaptak. Könyöklő alatti tárolót találunk elöl középen, előtte a váltó, azelőtt pedig telefon töltőpad látható. Csomagtartója nem túl nagy, 364 literes, a plug-in hibridé még kisebb, csak 310 literes, így családi autónak egy kicsit kevés a CH-R.

Ezek a GR Sport felszereltséghez tartozó, sportosnak tűnő ülések tényleg jó tartásúak. Tömésük se rossz, van merevsége az oldalán is. Jól beállítható a kormány pozíciója, annak ellenére, hogy a stílusomhoz képest magasan ülök, egészen jól sikerült beállítani a vezetési pozíciómat.