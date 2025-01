A debreceni BMW alapját adó Neue Klasse platform helyett a multi-energia Cluster Architektúra (CLAR) adja az alapját a 2026 és 2028 között bemutatandó triónak: az új generációs BMW X5, X7 és X6 modelleknek (időrendben így jönnek majd egymás után).

Ennek nagyon egyszerű az oka: egyrészt az új szabadidőjárművek (az X5 egészen bizonyosan, de várhatóan a másik két modell is) az észak-amerikai Spartanburgben készülnek majd, ahogy ezek jelenlegi szériái is, ezt pedig épp most modernizálják csillagászati összegért, elkészítve a CLAR platform következő iterációjának gyártását.

A Neue Klasse padló már csak azért sem használható, mivel a BMW nagy SUV-jainak vásárlóközönsége ragaszkodik a belső égésű motorokhoz, amelyek csak komoly nehézségek és még komolyabb költségek árán volnának beépíthetők a tisztán elektromos Neue Klasse architektúrába.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a BMW ne venné át az elektromos komponenseket az új generációs nagy SUV-okhoz: így integrálják a 800 V-os hálózatot, a hengeres cellákat alkalmazó, jobb energiasűrűségű akkumulátorokat, valamint a jobb hatásfokú (hatodik generációs) hajtási rendszereket. Az akkumulátor helyigénye miatt várhatóan megnövelik az X5 / X6 modellpáros tengelytávját, így az X5 először léphet át az ötméteres lélektani határon.

Ami a teljes motorizációt illeti, nem lesz nagy változás. Nagy teljesítményű M plug-in hibrid modellekre, 48 V-os belépőverziókra számítunk, és a tisztán elektromos variánsból is készül M verzió, várhatóan jócskán 600 lóerő feletti összteljesítménnyel. És persze sorozatgyártásba kerül az iX5 Hydrogen, a BMW és a Toyota együttműködéséből született, tüzelőanyag-cellás elektromos variáns.

Nem csak a technológiát emelik át a következő generációs iX3-asból (ezen a konvencionális néven kerül forgalomba a Neue Klasse X tanulmány szériaverziója), hanem a dizájnt is: úgy tudjuk, a lemezfelületek egyszerűbbek lesznek, eltűnik az oldalfal markáns törésvonala, a nappali fény pedig X-eket rajzol majd.

Képeinken a cikkben említett, jelenlegi modellek és tanulmányautók láthatók.