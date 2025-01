Bármennyire is sajátunknak érezzük, és bármennyire is Japán szülötte, a Suzuki sehol nem futott be fényesebb karriert, mint Indiában. Ezért nem meglepő, hogy az Új-Delhiben megrendezett Bharat Közlekedési Szakkiállításra nem csak szériamodelleivel vonult ki a Maruti Suzuki, hanem fél tucatnyi tanulmányautót is elvitt oda. Ezek nem új típusok előkoncepciói, hanem meglévő modellek egyedien átdolgozott verziói, ami nem ugyanaz, ám a munkát mégis csak beletették a helyi tervezők.

Az Európában nem forgalmazott szabadidőjárművek (Invicto, Brezza, Grand Vitara, Fronx) felmatricázott, speciálisan felszerelt kiviteleivel nem foglalkozunk, a fotókat megtekintheted a fenti galériában. Van azonban két típus, amely a számunka is ismerős, és szerencsére pont ezekből készültek a leglátványosabb tanulmányok.

Suzuki Swift Champions Concept

Egyelőre nincs arről szó, hogy az új generációs Swiftből készülne Sport verzió. Ha azonban később meggondolja magát a Suzuki, a dizájnnal már nem lesz dolguk: a Suzuki Swift Champions Concept bőven megfelel a célnak.

A mélypiros fényezést sárga és barna matricázás vadítja meg, a tető folytatásába méretes légterelőt szereltek, a sokküllős, fekete keréktárcsákon fehér oldalfalú abroncsok feszülnek. A látványt első kötény és apró hátsó diffúzor erősíti. Kár, hogy tisztességes kipufogóvégre már nem futotta, ahogy sajnos a motorteljesítmény sem változott. Marad tehát a 83 lóerős hibrid, brutálisan kedvező fogyasztással.

Suzuki Jimny Conqueror Concept

Immár haszonjárműként sem elérhető nálunk a Jimny, de soha nem fogjuk megunni a belőle épített dögös kalandjárműveket. Itt van például a Jimny Conqueror Concept, amelynek a neve annyit tesz, hódító, és valóban: lökhárító védőbetét, terepabroncsok, csörlő, sznorkel, hátsó létra, mentőeszközök és benzines kanna hiteti el a szemlélővel, hogy a barna-fekete színátmenetes festésű terepjáró bármire és mindenre képes (csak a személyautókra vonatkozó, európai emissziós normáknak nem tud megfelelni, ezért kapható már csak haszonjárműként ott, ahol még kapható…)