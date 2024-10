Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) október 7–13. között „Focus on the road” elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét.

Az ellenőrzés ideje alatt a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 2074 esetben, további 18-szor pedig más, figyelmet elvonó tevékenység (pl. filmnézés, újságolvasás) miatt jártak el a rendőrök. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 9297 emberrel szemben intézkedtek.