„Focus on the road”, azaz „Figyeld az utat!” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést a jövő hétre az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL), amihez ezúttal is csatlakozott a magyar rendőrség, akárcsak az elmúlt években.

Az október 7-e és 13-a közötti akció keretében elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot fogják ellenőrizni országszerte.

Mint arról a Police.hu beszámolt, emellett figyelni fognak minden olyan magatartást, ami vezetés közben a figyelem elvonásával veszélyezteti a személy- és vagyonbiztonságot. Például ilyennek számít, ha a járművezető menet közben bármilyen elektronikai eszközt működtet, illetve ilyen eszközön képi és szöveges adatokat tekint meg.

Az utolsó országos ellenőrzésre alig néhány héttel ezelőtt került sor, akkor a biztonsági öv használatára helyezték a hangsúlyt. A szeptember 16-a és 22-e között tartott, szintén egyhetes razzia a fél évvel korábbi adatokhoz képest minimálisan javuló tendenciával zárult, de még így is több ezer embert értek azon, hogy nem csatolták be magukat.

A ROADPOL idei naptárában a jövő hetin kívül még két átfogó ellenőrzés szerepel: november 11-e és 17-e között a busz- és teherautó-sofőröket veszik górcső alá, míg a karácsony előtti utolsó héten, december 16-tól 22-ig az ittas járművezetőkre fognak vadászni.