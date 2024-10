Eredetileg 2021 februárjában mutatta be a negyedik generációs Outlandert a Mitsubishi, és ugyanazon év októberében, azaz pontosan három évvel ezelőtt a plug-in hibrid változat is megjelent. Számos piacon évek óta kapható tehát már a modell – ha nincs wow-érzésed a képek láttán, hát ezért van.

A hibrid, amire három éve vár Európa 1 /18 Fotó megosztása: 2 /18 Fotó megosztása: 3 /18 Fotó megosztása: 5 /18 Fotó megosztása: 6 /18 Fotó megosztása: 7 /18 Fotó megosztása: 9 /18 Fotó megosztása: 10 /18 Fotó megosztása: 11 /18 Fotó megosztása: 13 /18 Fotó megosztása: 14 /18 Fotó megosztása: 15 /18 Fotó megosztása: 17 /18 Fotó megosztása: 18 /18 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Európába azonban csak most érkezik, így a műszaki adatok is csak most tekinthetők számunkra is relevánsnak.

A hajtáslánc belső égésű komponense hasonló ahhoz, amit az elődmodellben alkalmaztak. A 2,4 literes, soros négyhengeres 136 lóerőt ad le. Pont ugyanilyen erős (100 kW) a hátsó villanymotor, míg az elülső 85 kW-os (116 LE). A rendszerteljesítmény 225 kW, azaz 302 lóerő.

A 22,7 kWh kapacitású akkumulátor töltése akár 85 kilométerre elegendő vegyes üzemben, és mivel az üzemanyagtartály kapacitását 53 literre növelték, a teljes (hibrid) hatótávolság akár 844 kilométer lehet. Az energiafogyasztást az akku vízhűtése mellett hőszivattyú segít optimalizálni.

Az új Outlander PHEV álló helyzetből 7,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára. A vezető választhat a tisztán elektromos, soros hibrid (a benzinmotor tölti az akkut) vagy párhuzamos hibrid (mindkét erőforrás hajt) üzemmód között, illetve lehetőség van töltésmegtartást kérni. Akár 135 km/órával haladhatunk anélkül, hogy beindulna a benzinmotor.

Nem csak az emisszió-csökkentés miatt előnyös a két villanymotoros hibrid hajtáslánc, hanem az ezeket alkalmazó, ezért villámgyorsan reagáló összkerékhajtás előnyei miatt is.

A Mitsubishi Outlander PHEV 4719 mm hosszú, 1862 mm széles és 1750 mm magas, tengelytávja 2704 mm. A csomagtartó alaphelyzetben 495 literes; ez a 40:20:40 osztású hátsó ülést ledöntve 1422 literre növelhető. Az utasok fölött nagyméretű (928 x 702 mm-es) panoráma napfénytető feszül.

A digitális műszeregység és a központi érintőképernyő egyaránt 12,3 colos, van vezeték nélküli telefontükrözés és vezeték nélküli töltés. A csúcskivitelű audiorendszert a Yamaha fejlesztette a Mitsubishinek.

A gyári videók megtekintéséhez kattints ide!