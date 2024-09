Mindössze két számjegyből áll, mégis komoly értéket képviselt egy régi rendszámtábla egy ausztráliai árverésen. A „70” kombinációt 1920 körül adták ki, akkoriban egy prominens sydneyi család birtokában volt. A több mint 100 évvel ezelőtti azonosítót préselt fémlemezre nyomták, így azon már erőteljesen látszanak az elöregedés és a kopás a nyomai – írja a Drive.

Kora és állapota ellenére a Lawsons aukciósház nagy reményeket fűzött a rendszámtáblához, nem is alaptalanul, mivel szeptember 19-én, csütörtök este

1,58 millió ausztrál dollárért, átszámítva közel 380 millió forintért kelt el.

Az összeg megfelel az előzetes várakozásoknak, amik alapján 1,5-1,8 millió ausztrál dolláros, vagyis 360-430 millió forintnak megfelelő végső licitre volt kilátás. Ez azonban messze elmarad az országos rekordtól, amit idén januárban az „1” állított fel – azért több mint 11,5 millió ausztrál dollárt, azaz 2,757 milliárd forintot fizettek.

Az új tulajdonos kérvényezheti, hogy újranyomják a táblát, amit ez esetben zománclemezből készítenének el, de az már nyilvánvalóan nem lenne ugyanaz.

Az egész világot meghódítják az egyedi rendszámok

Nemcsak Ausztráliában, de az Egyesült Arab Emírségekben, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, sőt, még Hongkongban is nagy kultusz övezi az egyedi rendszámokat, különösképpen a már foglalt azonosítókat, amikhez a legtöbbször – mint most is – aukció keretében lehet hozzájutni.

A sokat kritizált magyarországi rendszerben 435 ezer forintért lehet igényelni egyedi rendszámot, míg az egyéni, tehát a sztenderd formátum szerinti, személyre szabott azonosító ára 112 450 forint. Az új formátum bevezetése után akad néhány kivétel, amiken jóval áron felül próbáltak meg túladni.