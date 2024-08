A közlemény szerint a MÁV-START naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet oszt a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál és az ügyfélszolgálatokon.

A Volánbusz munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbusz-állomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain ad ásványvizet az utasoknak. A vízosztáshoz a MÁV–HÉV is csatlakozik: szerda, csütörtök és péntek délután a négy főbb HÉV-végállomáson is osztanak frissítőt az utasoknak.

Legutóbb pontosan egy hónapja volt ilyen „akciója” a MÁV-nak, ugyanis július közepén is hasonló kánikula csapott le az országra. Reméljük, a nagy melegtől most nem dobják le a láncot a MÁV vonatai. Az éjszakák most hűvösebbek, mint egy hónapja, szóval reméljük, nem lesz gond.