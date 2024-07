700 kilométer vagy annál is több megállás nélkül – a magyar férfi autósok 27 százaléka elmondhatja ezt magáról a Chery Group megbízásából készített kutatás alapján. Ha a teljes népességet nézzük, akkor már jóval kisebb azok aránya, akik egyszerre tettek meg 700 kilométert vagy annál is többet sofőrként, igaz még így is a válaszadók ötödének volt része ilyen élményben.

A felmérés során a legtöbben, az összes megkérdezett 37 százaléka azt jelezte, hogy a megállás nélkül megtett legnagyobb távolság 300 kilométer alatt volt. A női sofőrök több mint fele nyilatkozott így, a férfiaknak viszont csak valamivel kevesebb mint negyede. A férfi autósok körében a legnagyobb arányban azok vannak (a válaszadók 28 százaléka), akik esetében az egyhuzamban megtett leghosszabb távolság 300-500 kilométer között volt.

Szintén jelentős eltéréseket találunk a nemek között, ha azt vizsgáljuk, hogy az egy nap alatt megtett legnagyobb távolság mekkora volt. Az összes válaszadó 43 százaléka számára 500 kilométernél kevesebb volt az egy nap alatt vezetett maximális távolság. A hölgyek esetében jóval magasabb, közel kétharmados volt ez az arány, míg az urak kevesebb mint harmada jelölte meg felső napi limitként az 500 kilométert.

A férfiak negyede számára 500 és 800 kilométer közötti távolság jelenti a napi rekordot, míg a nők kevesebb mint ötöde jelölte meg ezt a válaszlehetőséget. Meglepően sokan vannak, akik legalább egyszer egy komolyabb „maratonra” is elszánták magukat, hiszen a megkérdezettek ötöde egy nap alatt ezer kilométernél is többet vezetett, közülük pedig minden második az 1200 kilométeres határt is átlépte.

A Chery megbízásából készült kutatás során azt is megvizsgálták, hogy havi szinten átlagosan mennyit autóznak a magyarok. A válaszok alapján az autósok közel 30 százaléka még 100 kilométert sem megy járművével egy hónap alatt, és további 28 százalékuk 100 és 500 kilométer közötti távolságot tesz meg jellemzően egy hónapban. A havonta 500 és 1000 kilométer között autózók a válaszadók kicsit több mint egyötödét teszik ki, míg a havonta 1000 és 2000 kilométer közötti távolságot megtevők 15 százalékát. Nagyon alacsony, mindössze 8 százalék azok aránya, akik 2000 kilométernél is többet autóznak havonta.

Érdekesség, hogy a községekben élők körében viszonylag magas azok aránya, akik egy átlagos hónapban is komolyabb távolságot tesznek meg autójukkal. Az 1000 és 2000 kilométer közötti táv az ilyen településeken élők közel egyötöde számára számít átlagosnak havonta, 13 százalékuk pedig 2000 kilométernél is többet autózik.