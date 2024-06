A közelmúltban megújult BMW 3-as és BMW 2 Coupé szériáknál tapasztalt változásokkal találkozhatunk a most bemutatott X3-asnál is, azzal a fontos különbséggel, hogy az arculatváltás ezúttal egyben generációváltással is együtt jár. Bár a mindössze egyetlen milliméterrel módosított tengelytáv kétségeket ébreszthet a konstrukció újdonsága iránt, a nyomtáv is nőtt, ahogy a hossz és a szélesség is, a magasság pedig csökkent. Ráadásul a karosszéria könnyebb és merevebb lett – valódi modellváltásról van tehát szó.

Az orr kialakításán már nem lepődünk meg: a dupla vese gyakorlatilag zárt, csak a szenzorok kapnak benne helyet; az M modellverziókban széles, vízszintes tagolást kap a felület, másutt függőleges és átlós sávozás teremt olyan megjelenést, amelynek esztétikumát még tanulnunk kell.

A nappali és irányjelző fényeket egymás alá befutó, hokiütő alakú LED-sávok rajzolják ki. A fényszóró is diódás, de a mátrix LED-es reflektorokért felárat kér a BMW.

Profilból hosszan elnyúló oldalablak-felület, a D-oszlopra helyezett hangsúly, a hátsó szélvédőt három oldalról körülvevő légterelő idomok határozzák meg a modell megjelenését. A hátsó kerékdobok hangsúlyos szélesítése szintén ebbe az irányba tolja az optikai tömegközéppontot. Az BMW X3 M50 xDrive dupla ikerkipufogót kapott, minden más modellnél rejtve maradnak a végcsövek. A keréktárcsák alapkiépítésben 18 colosak, a plug-in hibrid BMW X3 30e xDrive 19 colos felniket kap, opcióként akár 21 colos méretig elmehetünk.

Az utastér megint csak a BMW új generációs környezetének egy modellspecifikus átirata. Az ívelt dupla kijelző, a speciális formájú kormány, a középkonzoli fénysáv és a padlókonzolon kialakított kezelőpanel sztenderd elemek. Különleges a pohártartóval integrált, döntött dupla telefontartó, illetve a műszerfal két végének meghosszabbításaként az ajtókra kifutó idom. Ez egyrészt a kilincsnek és a memóriakapcsolóknak ad otthont, másrészt kontrasztos színfoltként bontja meg az ajtókárpit egységét. Hasonló színes sáv keretezi a padlókonzoli tárolókat. Az üléskárpit a szokásos bőr és textil mellett újrahasznosított anyagból is készülhet, akárcsak a műszerfali panel burkolata.

A csomagtartó 570 litertől egészen 1700-ig (a PHEV variánsnál 460-ról 1600-ra) bővíthető, vontatni motortól függően akár 2,5 tonnát tudunk a külön megrendelhető, motorosan kinyitható vonóhoroggal.

Ez a bizonyos plug-in hibrid a BMW X3 30e xDrive, amely 2,0 literes, soros négyhengeres motort, valamint a nyolcfokozatú váltóba integrált villanymotort alkalmaz. A rendszerteljesítmény akár 299 LE, a hatótávolság 81-90 kilométerre nőtt, az akkumulátort 11 kW-os váltóáramú forrásból tölthetjük. Ha nem feltöltött akkuval indulunk útnak, 7-2 – 7,9 l/100km átlagfogyasztást ígér a gyártó.

Papíron ennél csak kevéssel torkosabb (7,7 – 8,3 l/100km) a BMW X3 M50 xDrive M Performance változat, ám nem valószínű, hogy valaki azért rendelné meg a BMW M Performance programjának valaha épített legerősebb soros hathengeresével szerelt, 398 lóerőre növelt teljesítményű modellt, hogy aztán higgadtan, takarékosan vezesse – valószínűbb, hogy a hivatalosan megadott 4,6 másodperces 0-100 km/óra gyorsulási értéket fogják tesztelgetni a tulajdonosok.

Ezzel a gyártó is tisztában van, különben nem kapott volna M Sport változó áttételű kormányművet, M Sport fékeket, 20 colos M könnyűfém keréktárcsákat és M Sport hátsó differenciálművet a BMW X3 M50 xDrive M Performance.

Az M Performance modellhez hasonlóan 48V-os mild hibrid rendszer támogatja a többi motorvariánst is, a BMW X3 20 xDrive-ot (208 LE, 7,8 mp 0-100 km/órára) és a BMW X3 20d xDrive-ot (197 LE, 7,7 mp). 2025 nyarán érkezik egy soros hathengeres dízelmotor. Ahogy az összkerékhajtás, a kormányról kapcsolható nyolcfokozatú Steptronic váltómű is alapfelszerelés minden esetben.

A kormányzott kerekek utánfutását 19%-kal növelték, így javult az egyenes vonalú stabilitás. Az első rugóstag és az ötlengőkaros hátsó felfüggesztés geometriáját, a komponensek jellemzőit módosították. Az adaptív felfüggesztés feláras opció.

Az alapáras és opciós vezetőtámogató rendszerek választéka kibővült az előző generációhoz képest, a számos funkció között megjelent például a kívülről, távvezérléssel irányítható parkolórobot.

A kényelmi felszereltség is bővült: felár nélkül jár a háromzónás klímaberendezés, az automatikus csomagtérajtó, a kulcs nélküli nyitás, a külső tükrök motoros behajtása, valamint egy sor online funkció, beleértve a felhő alapú navigációt. Alapfelszerelés a hangulatvilágítás, a már említett, vezeték nélküli telefontöltő, a négy USB-C töltő csatlakozó, valamint a kettő darab klasszikus 12V-os aljzat.

Kérhető kiterjesztett valóságú head-up kijelző, deréktámasz, napellenzők és méretes panoráma napfénytető is.

Az infotainment rendszer a legújabb, 9. generációs operációs rendszert alkalmazza, vannak video streaming szolgáltatások és játszani is tudunk a fedélzeten. Az okostelefon nem csak kommunikációs és applikációs felületeken integrálható az autóba, de a kulcsot is helyettesítheti.

