Az Alfa Romeo 8C Competizione különleges típus volt, ami a szűkös években életben tartotta a patinás olasz márka sportszívét, őrizte a Cuore Sportivo lángját. Látványától elolvadtak az autórajongók, V8-as Ferraritól kölcsönzött motorja pedig felejthetetlenül szólt. Akadt viszont egy hibája: a robotizált hatsebességes szekvenciális automata váltó megbocsájthatatlan élményromboló porszemként akasztotta meg a gépezetet.

Most ezeket a hibákat egy svájci cég tünteti el, az Officine Fioravanti. A régi váltót kidobták, és egy klasszikus, nyitott kulisszás hatsebességes manuális egységet építettek a helyére. A változások sora azonban itt nem állt meg, új karbon-kerámia fékrendszert is raktak a legendás gép alá, valamint Öhlins elektronikusan állítható lengéscsillapítókat, és pilekönnyű, FIA-által jóváhagyott karbonszálas műanyagból készült üléseket (nem mellesleg az eredeti ülés is karbonszálas műanyagból készült).

A V8-as elektronikus vezérlését is átfésülték, ami némi plusz teljesítménnyel jár, de ennek pontos számát nem közölte a svájci műhely.

2007 és 2010 között gyártották az Alfa Romeo 8C Competizione elnevezésű típust, 90 fokos hengerszögű, 4691 cm3-es, V8-as erőforrása igazi olasz mestermunka, ami 450 lóerőt és 470 Nm nyomatékot termel, 100-as tempóra 4,2 másodperc alatt gyorsul a típus, amiből 500 kupé, és 500 darab kabrió készült.