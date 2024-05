Márciusban jelentették be hivatalosan, hogy szeptembertől – részben – az állam fogja finanszírozni a hazai középiskolások jogosítványszerzését. Rövidesen pontosították a hírt, miszerint egyelőre a KRESZ- és az egészségügyi oktatás válik a középiskolai oktatás részévé, míg a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését pilot jelleggel indítják el.

Az elmúlt több mint két hónapban jellemző csendet a Magyar Közlöny május 10-i száma törte meg, amiben kihirdették az ingyenességhez szükséges változásokat – számolt be az újabb fejleményről a Telex. A jogszabálymódosítás értelmében a 2024 szeptemberében kezdődő tanévtől a középiskolákban is oktathatják az elméleti tananyagot, míg a gimnáziumokat és a szakiskolákat – külön engedély nélkül – az elméleti vizsgáztatásra is felhatalmazzák.

Ez gyökeres változásokat hozhat az autósiskolák működésére nézve, ugyanis jelentős bevételtől esnek el azzal, hogy ily módon ingyenes hozzáférést biztosítanak az elméleti tananyaghoz. Ezzel párhuzamosan évente 25-30 ezer fővel csökkenhet a tanulók száma, mivel sokan ki fogják használni a lehetőséget arra, hogy a középiskolai tanulmányaik végén megszerezzék a B kategóriás vezetői engedélyt.

A jövőben a honvédség is tarthat gyakorlati oktathat, és vizsgáztathat is, azonban – sok más mellett – egyelőre ennek keretei sem ismertek. Ezzel kapcsolatban a Telex megkereste a Magyar Honvédség sajtóosztályát, a cikkük megjelenéséig azonban nem kaptak választ.

A változások kapcsán Pető Attila autósiskola-tulajdonos arra mutatott rá, hogy az ingyenességnek köszönhetően a mostani évi 30 ezerről 80 ezerre emelkedhet azon középiskolások száma, akik jogosítványszerzésre vállalkoznak majd. Emiatt a piac átalakulására lehet számítani, így azok számára, akik kénytelenek fizetni érte, tovább emelkedhet a gyakorlati órák díja – ami jelenleg 7-9 ezer forint között mozog –, hogy így kompenzálják a bevételkiesést. Azt, hogy mekkora áremelkedés várható, egyelőre nehéz megjósolni.