Május 24-én és 25-én immár ötödik alkalommal rendezik meg az AutoTech Future Expo és Show-t, Magyarország vezető nemzetközi gépjárműtechnológiai eseményét. Idén két napra újra a budapesti Hungexpóra érkeznek az autóipar legfrissebb nemzetközi újdonságai. A Bárdi Autó által szervezett rendezvényen a jövő autóipari technológiáit és trendjeit bemutató kiállításon túl nagyszabású autókiállítás és mind a két napra folyamatos extrém show műsorok várják az autózás és motorozás szerelmeseit és családjaikat!

A kiállítás első napja kifejezetten a szakmai látogatóknak dedikált, ahol a legfrissebb autóipari technológiák, új alkatrészfejlesztések, innovatív garázsipari berendezések és szerszámok bemutatója zajlik. A rendezvényre idén már több mint 100 nemzetközi kiállító hozza el legújabb termékeit és szolgáltatásait, köztük olyan világszínvonalú gyártók, mint a Brembo, a Febi, a Mann-Filter, a TotalEnergies és a Würtemberg. A kiállítás mellett két előadótérben, két napon át tartanak színvonalas előadásokat az autóipar vezető szakértői.

A második nap már a nagyközönség számára is látogatható, így az érdeklődők személyesen is megismerkedhetnek az autóipar legújabb trendjeivel és részt vehetnek az izgalmas és ingyenes szórakoztató programokon. Az A pavilonban nem csak a legújabb elektromos és hibrid autók, hanem klasszikus oldtimerek, igazi szuper sportautók és számos családi autó is bemutatkozik. Olyan neves márkák is képviseltetik magukat a kiállítók között, mint az MV Augusta vagy az Aprilia. Emellett a látogatók találkozhatnak Csomós Mixi EB ezüstérmes rally versenyzővel és csapatával.

Az AutoTech Future kültéri arénájában naponta többször is sor kerül élő drift bemutatókra, látványos kaszkadőr show-ra, Monster Truck Show-ra és motoros Halálgömb produkcióra. A családos látogatók számára egésznapos szórakozást kínálnak az autós témájú gyermek- és ifjúsági programok, így VR játékok, ugrálóvárak, arcfestés, gokart pályák vagy versenyautó és repülőgép szimulátorok. A rendezvény mindkét napját Tolvai Reni élő koncertje zárja.

A látogatók mindkét napon 10 és 18 óra között tekinthetik meg az AutoTech Future látnivalóit. Május 25-re, az AutoTech Future Expo és Show szombati napjára még kaphatók jegyek az autotechfuture.hu weboldalán, ahol minden egyéb fontos információ is megtalálható az év gépjárműipari eseményéről!