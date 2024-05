Nem alakul valami fényesen a Ford villanyautó-programja. Az Automotive News beszámolója szerint a cég elektromos leányvállalata, a Model e már most 5,5 milliárd dolláros veszteséget prognosztizál az egész naptári évre, ezért, hogy mentsék a menthetőt, radikális költségcsökkentéseket készül bevezetni a vállalat. Késleltetik az új modelleket, módosítják az épülő akkugyárak tervezett kapacitását.

A költségvetés 12 milliárd dolláros visszanyesésének a beszállítók is nagy vesztesei: bennfentes információk szerint a Ford már módosította akkumulátor-megrendeléseit. A partnerek a világ legnagyobb szereplői (a koreai SK ON és LG Energy Solution, illetve a kínai CATL), ezért vélhetően ki tudják mozogni a veszteségeket, ezzel együtt is biztosra vehető, hogy áttételesen a teljes globális villanyautó-piacra hatással lesz a Ford vészfékezése. A beszállítók az Automotive News kérdésére azt nyilatkozták, az együttműködés fennakadások nélkül folytatódik.

Többet bukik villanyautóin a Ford, mind amibe azok kerülnek 1 /6 Fotó megosztása: 2 /6 Fotó megosztása: 3 /6 Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Jim Farley, a Ford vezérigazgatója már korábban úgy nyilatkozott, hogy a Model e visszahúzza az egész vállalat teljesítményét – a Bloomberg Intelligence szerint olyan súlyos a helyzet, hogy az egyébként masszívan sikeres Ford Blue részleg, amely hagyományos belső égésű motorokkal és hibrid erőforrásokkal szerelt modelleket gyárt, érdemi profit nélkül zárhatja majd az évet, mert minden nyereségüket elnyeli a villanyautós üzletág vesztesége.

Míg a hálózatról tölthető modellek már tavaly is komoly veszteséget termeltek a vállalatnak, az idei év első negyedévében ez a deficit megduplázódott, és jelenleg meghaladja az autónkénti 100 ezer dollárt, azaz 360 millió forintot.

A híradásból nem derül ki, hogy ebben a Ford európai villanyautó-eladásai is benne vannak-e, az mindenesetre beszédes, hogy a cég észak-amerikai palettáján a legdrágább villanyautó, a Ford F-1250 Lightning pickup luxusfelszereltségű Platinum kivitele sem kerül többe 85 ezer dollárnál, míg a Mustang Mach-E belépő ára ennek kevesebb mint a fele, 35 ezer dollár (12,5 millió Ft. Ez a modell Magyarországon több mint 24 millió Ft ( akciósan 18m Ft)) alatt marad. A cég harmadik villanyautója az 51 ezer dollártól elérhető E-Transit furgon.

A Ford reményei szerint a megfizethetőbb villanyautók jelenthetnek menekülési utat ebből a helyzetből, így most gőzerőkkel gyorsítja azok fejlesztését. A 25 ezer dollár (8,9 millió forint) alatt induló BEV legkorábban 2026 végén kerülhet piacra, és a Ford szerint egy éven belül nyereségessé válhatna.