A Caterham 2014-ben mutatta be a Seven 485-ös szériát, amit hiába keresünk a cég belföldi, azaz brit weboldalán: hazai piacán ugyanis eltérő modelleket forgalmaz a manufaktúra, mint az exportpiacokon.

Véget ért egy korszak, amiről nem is tudtunk 1 /24 Fotó megosztása: 2 /24 Fotó megosztása: 3 /24 Fotó megosztása: 5 /24 Fotó megosztása: 6 /24 Fotó megosztása: 7 /24 Fotó megosztása: 9 /24 Fotó megosztása: 10 /24 Fotó megosztása: 11 /24 Fotó megosztása: 13 /24 Fotó megosztása: 14 /24 Fotó megosztása: 15 /24 Fotó megosztása: 17 /24 Fotó megosztása: 18 /24 Fotó megosztása: 19 /24 Fotó megosztása: 21 /24 Fotó megosztása: 22 /24 Fotó megosztása: 23 /24 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ennek alighanem köze van ahhoz, hogy a Brexitet követően eltérő emissziós normák vonatkoznak az egyes piacokra – a lényeg, hogy ez a bizonyos Seven 485 a maga 228 lóerős, kétliteres szívómotorjával, 4,1 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásával, 224 km/óra végsebességével a kontinentális kínálat abszolút csúcsát testesíti meg.

A név egyébként a teljesítmény/tömeg arányra utal, ami jelen esetben 485 LE/tonna, hiszen az autó menetkész tömege 560 kg…

A legerősebb EU6-os emissziós besorolású modell gyártása azonban hamarosan véget ér, így a Caterham búcsúszériát épít. Ez kétféle verzióban készül: hatvan darabot gyártanak a 485 Final Edition (485 FE) modellből, ami normál és extra nagy karosszériával is elérhető.

485 Final Edition 485 CSR Final Edition Hosszúság mm 3180 3360 Szélesség mm 1470 1700 Magasság mm 1090 1115 Menetkész tömeg kg 560 605

A 25 példányban gyártandó 485 CSR FE ezzel szemben csak a nagyobbik vázszerkezettel rendelhető, de nem ez a legfontosabb különbség. A CSR ugyanis a Seven feljavított futóművű verziója, amely hátul is független felfüggesztést, valamint 13 helyett 15 colos kerekeket alkalmaz, elöl pedig a rugóstagok nem szabadon láthatóan, hanem a karosszérián belül, ferdén helyezkednek el.

A CSR modell emellett gazdagabban felszerelt (szénszálas ülés, aerodinamikai elemek) és drágább is.

A Final Edition széria egyébként fekete Alcantara / bőr üléseket, kárpitozott belső teret, szénszálas műszerfalat, és azon sorszámozott plakettet, valamint fekete emblémákat kap, a rendelhető opciók sora végtelen.

A nyolcvanöt európai búcsúmodellen kívül további tíz darab Seven 480 FE készül, kizárólag a japán piacra. A 480 azt a névadási logikát követve lett 480, hogy az EU-s autók típusszáma mindig 5-re, az angol piacra gyártottaké pedig 0-ra végződik. A vicc persze, hogy Seven 480 amúgy nem is létezik, de ez csak értékesebbé teszi a búcsúszériát.