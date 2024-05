A rendőrség félrevezetésével próbálkozott egy férfi április 18-án. Azzal hívta fel a rendőröket Békéscsabán, hogy meghúzták a parkoló autóját, azonban a helyszínre érkező baleseti helyszínelők kiderítették, hogy nem neki okoztak kárt, hanem épp ellenkezőleg: ő ment neki egy másik autónak – írja a Police.hu.

A fehér áruszállítón piros, narancssárgás festéknyom volt látható. A közlekedési rendőr alapos szemlét tartott a helyszínén, és azonnal gyanút fogott: arra jutott, hogy úgy nem rongálódhatott meg az autó, ahogyan azt a bejelentő állította. Részletesen kikérdezte a férfit, de ő tartotta magát ahhoz, hogy vétlen.

Elmondása szerint a közeli üzletben volt, amikor valaki az autójának ütközött, és csak az elindulásakor vette észre a baleset nyomait. A tükörből látta a kocsi oldalán a sérülést, ezért visszament a helyszínre, ahol a főnökét és a hatóságokat is értesítette. Végignézték a rendőrök az üzletház kameráinak felvételeit is, amikből kiderült, hogy a kérdéses időpontban nem is járt arra piros, illetve narancsszínű jármű. Csak azután mondta el az igazat a férfi, hogy a baleseti helyszínelő szembesítette őt a tényekkel, továbbá megkérdezte, merre járt az indulása és a visszaérkezése között.

Bevallotta, hogy valójában a város másik részén ütközött neki egy parkoló autónak, vagyis ő okozott anyagi kárral járó balesetet.

Mivel ezt nem jelentette be, sőt, egy kitálalt történettel állt elő, amiről a rendőr bebizonyította, hogy egy szó sem igaz belőle, a hatóság félrevezetésének megalapozott gyanújával eljárást indítottak ellene.