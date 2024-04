Az Opelek közül elsőként alkalmazza azt az STLA Medium padlólemezt a vadonatúj Grandland, amelyre a Peugeot 3008 / 5008 modellpáros is épül. Ma már tudjuk, hogy ez akár hibrid és plug-in hibrid hajtásláncok befogadására is alkalmas, és ilyenek az Opelben is elérhetők lesznek, de csupán a PHEV 85 kilométeres hatótávolságát árulta el a cég.

Az elektromos hajtásláncról egy fokkal több információnk van. A Grandland 98 kWh kapacitású akkumulátorral, 700 kilométer körüli WLTP hatótávolsággal, 26 perces gyorstöltési ciklussal kezdi pályafutását. Az energiafelhasználást többek között hőszivattyú csökkenti. A motorteljesítményről egyelőre nem ejt szót az Opel, de a fent említett Peugeot modellekből tudjuk, hogy a nagy akkuhoz két villanymotoros, összkerékhajtású hajtáslánc társul, 240 kW (320 LE) összteljesítménnyel.

A modell elődjénél 173 mm-rel hosszabb, 64 mm-rel szélesebb, és 19 mm-rel magasabb, jelentősen megnőtt tehát – a 4650 x 1905 x 1660 mm-es befoglaló méretek ügyesen a Peugeot 3008 és 5008 közé pozicionálják az Opelt, enyhítve a konszernen belüli versengés kockázatát.

Az Opel Grandland új magaslatokba emeli az Opel Vizort, azaz az orrészt: egyrészt világít a bele illesztett Opel villám, másrészt oldalanként 25 600 pixelből álló adaptív, nagyfelbontású mátrix LED fényszórókat alkalmaztak, amelyek a fénycsóva pontosabb szabályozása mellett látványos, grafikus fénykarakter rajzolását is lehetővé teszi – ezt jövőbeli lehetőségként említi az Opel.

Hátra is jutott fényvarázslatból: az Opel feliratot a lámpatesteket összekötő sávba mélyítették, és megvilágították – ezt vélhetően a jövőben a többi Opel is átveszi majd.

A 2784 mm-es tengelytáv és az akár 20 colos keréktárcsák impozáns kiállást és bőséges helykínálatot ígérnek. A csomagtartó a hátsó ülések 40:20:40 arányú osztásával 1641 literig bővíthető. Hátul ezzel együtt is 20 mm-rel nagyobb a lábtér, mint az elődmodellben. Az utastéri tárolási lehetőségek csúcsát egy áttetsző oldalfalú rekesz jelenti, ebben, valamint a szokásos zsebekben és polcokon összesen 35 liternyi cókmókot helyezhetünk el.

Az utastér hangsúlyos eleme a vezető felé forduló, 16 colos (!) központi érintőképernyő, amelyhez széles formátumú, digitális műszeregység és head-up kijelző társul. Az ezeken megjelenő információk mennyisége minimalizálható egy kifejezetten erre szolgáló üzemmód (Pure) aktiválásával. A leggyakrabban használt fedélzeti funkciók dedikált, fizikai kapcsolókat kaptak.

Az Opel büszkesége a gerincbarát ülés, így nem csoda, hogy a Grandlandba is kerülhetnek AGR ülések, amelyek újdonságként elektromosan szabályozható oldalsó párnázatot kaptak, illetve a vezető oldalára szellőztetett, masszírozós kivitelben kerülnek. További újdonság az az Intelli-Seat funkció, amely egy pontosan elhelyezett rés jóvoltából nem nyomja a farokcsontot, így hosszú úton is komfortos marad az ülés, amelynek kárpitozása nem mellékesen 100%-ban újrahasznosított anyagokból készül.

A futóművet adaptív lengéscsillapítókkal szerelik, amelyek a hirtelen, nagy amplitúdójú ütésekre lágyan reagálnak, de a sima aszfalt finom egyenetlenségi nem hozzák mozgásba, így kényelmes tempónál komfortosan, sportosan hajtva feszesen reagál.

A vezetőtámogató funkciók köre néhány félautonóm szolgáltatást is magában foglal, így a vezető utasítására magától vált sávot, és alkalmazkodik a sebességkorlátozáshoz az autó.

A piaci bevezetés részleteiről és ütemezéséről egyelőre nincsenek hírek.