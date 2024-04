Az első negyedévben megkötött teljes körű casco szerződések átlagdíja 206 900 forint volt, ami 5,9 százalékkal volt magasabb a 2023 hasonló időszakában tapasztalt 195 300 forintnál – áll az Insura.hu biztosításközvetítő közleményében. Az átlagdíjak hat százalék alatt maradó emelkedése kedvezőnek mondható annak fényében, hogy mind az alkatrészárak, mind a szervizek rezsióradíjai gyorsan emelkedtek ebben az időszakban is. Emellett a tavalyi első negyedévhez képest az idei első három hónapban 7 százalékkal több új autót értékesítettek, vagyis az állományban nőtt a magasabb díjon megkötött szerződések aránya.

Az új autók átlagos casco díja az elmúlt negyedévben 243 200 forint volt, miközben azok az ügyfelek, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 163 900 forintot fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 211 900 forint, míg hazai adásvétel esetén 221 900 forint volt.

A megkötött casco szerződések mellé a szerződők 34 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást is. Az év elején messze a leggyakoribb kiegészítő fedezet volt az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 27 százalékát. Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (9%), az autóban található értékes elektroakusztikai berendezések lopás- vagy más casco-kárát fedező szolgáltatás (8%) és a hibás tankolás biztosítása (7%) is. Továbbra is az első tíz legnépszerűbb kiegészítő között van a tavaly még a lista harmadik és negyedik helyén szereplő poggyász- és balesetbiztosítás is.

A lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra (vihar, jégverés, áradás stb.) kizárólag a casco biztosítás nyújt fedezetet. Ennek ellenére a forgalomban lévő hazai személyautók mindössze ötödére kötnek cascót. Az Insura.hu adatai szerint az első negyedévben megkötött casco biztosítások több mint 17 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték, ami azt mutatja, hogy a biztosítók az idősebb autóknak is kínálnak már megfelelő cascót.