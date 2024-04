Februárban részletesen elmondta az Audi, milyen változásokra számíthatunk az Audi S3 megújulása során, így mostanra gyakorlatilag csak a dizájn a meglepetés. Ezzel együtt érdemes sorra venni újra a módosított elemeket, mert a modell egyetlen érdemi eleme sem maradt érintetlenül.

Hajtáslánc

A korábbi 310 helyett 333 lóerő, 400-ról 420 Nm-re emelt maximális forgatónyomaték (2100 és 5500/perc között elérhető) a kétliteres TFSI motor két fontos sarokszáma. Az autó 4,7 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességét 250 km/órában maximálták.

A motort és a sebességváltót egyaránt áthangolták: állandó sebességgel, alacsony vagy közepes fordulatszámon haladva, részterhelésen a turbó folyamatosan forog. A fojtószelep gázelvételkor kinyit – mindkét megoldás a késlekedés nélküli gyorsítóképességet szolgálja.

A hétfokozatú sebességváltó erősebb rugókat kapott, így nagyobb kezdeti nyomatékot visel el. Teljes terhelésen kétszer gyorsabban mennek végbe a váltások, mint korábban, míg részterhelésen már D fokozatban is magasabb fordulatszámon tartja a motort a váltó.

A quattro összkerékhajtás hátul kiegészült az RS3 nyomatékvektor-szabályozási funkciójával: a hátsó kerekek között a mindkét oldalon elhelyezett elektronikus vezérlésű, többtárcsás tengelykapcsolók osztják be a hajtóerőt a menethelyzet, valamint az aktív Audi Drive Select üzemmód függvényében.

Audi Drive Select Dynamic Plus

Ez utóbbi a korábbi öt (automatikus, komfortos, dinamikus, egyedi és takarékos) mellett egy hatodik üzemmódot is kapott. A Dynamic Plus a lehető legtöbb hajtóerőt juttatja hátra, azon belül is az ívkülső kerékre, így túlkormányzottságot érve el. Az ESC ilyenkor szerényebben avatkozik közbe, a motor alapjárata 1100 helyett 1300/percre nő, így még dinamikusabban lő ki álló helyzetből az autó. A gázreakciók közvetlenebbek, a váltás gyorsabb, felfelé később, visszafelé korábban kapcsol a váltó.

Felfüggesztés, futómű

A keresztlengőkarok merevebb csapágyazása és a nagyobb mértékű negatív kerékdőlést engedélyező geometria jóvoltából közvetlenebbül reagál a kormányparancsokra az autó, kanyarban javul az erőátviteli képesség és nő a tapadás.

A progresszív kormányművet is ehhez optimalizálták, különösen középállásban nőtt a pontossága. Alapfelszerelés az S sportfutómű, ami 15 mm-es ültetést jelent. Kérhető opciós adaptív lengéscsillapítás is. Az ESC vezérlése módosult, az ívbelső kerekeket enyhén megfékezi a rendszer, ami dinamikusabb bemeneti tulajdonságokat eredményez.

Az alapkivitelű 18 colos kerekek és 225/40 R18 abroncsok mellett kétféle 19 colos konfiguráció is rendelhető az Audi S3-hoz. Ezeket 235/35 R19 méretű abroncsokkal szerelik, a kínálatban új a Falken sportabroncs.

Az első tengelyen nagyobb, belső hűtésű fékeket találunk, a 357 mm átmérőjű tárcsa a korábbi 30 helyett 34 mm vastag. Szintén új az első kétdugattyús féknyereg, amiben nagyobbak a betétek, ami a tárcsa nagyobb súrlódó felületével együtt megnövelt hőkapacitást és terhelhetőséget eredményez.

Dizájn

Még sportosabb, még feszesebb formajegyeket alkalmaztak a tervezők. A Single Frame maszk új szerkezete laposabb és szélesebb, a rácsot L alakú idomok tagolják, oldalt pedig megnövelt, szögletes légbevezetőket alakítottak ki. Az első splitter függőleges merevítőelemeit a motorsportból vették át.

A hátsó lökhárító is megújult, a diffúzorbetét grafikája a hűtőmaszkot idézi, kétoldalt az RS3-ról átemelt fényvisszaverő elemek találhatók. A kipufogó a szokásos 2×2-es elrendezést kapta; felárért titán hangtompítós sportkipufogó-rendszer is kérhető.

A színválasztékot új árnyalatok (zöld, kék, piros, valamint matt szürke) bővítik.

Fénykarakter

A nagyobb Audi modellekből ismert, változtatható fénygrafika mostantól az S3-ashoz is rendelkezésre áll. A LED- és mátrix LED-fényszórókhoz tartozó nappali világítás 24 szegmensét három sorban rendezték el a fényszóróház felső élén, és ezek négyféle mintázatban aktiválhatók, az infotainment-rendszeren beállított üzemmód szerint. Mindegyik fényrajzolathoz saját üdvözlő- és búcsúzó világítási szekvencia tartozik.

A hátsó lámpatestek szintén új kialakítást és új programozású üdvözlő- és búcsúzófényt kaptak.

Utastér

A váltókartól kezdve a légbeömlőkön át a szövetbetétekig sok a változás. Kibővült a belső világítás: a padlókonzoli tárolóban, az ajtókon és a lábtérben kapunk hangulatvilágítást, valamint a pohártartó és a padlókonzol szegélye is világít. Különösen látványos az ajtópanel háttérvilágítása: lézerrel vágott 300 keskeny résen át szűrődik ki a fény.

Alapfelszerelés a 10,1 colos központi képernyő, a digitális műszeregység, a digitális rádióvevő, az indukciós telefontöltő felület. Elöl kettő, hátul további kettő USB-C aljzatot kapunk. Opciós az MMI Navigation Plus, amelyben közvetlenül a fedélzeti rendszerre tölthetünk le alkalmazásokat. A funkciók egy része hangvezérléssel is kezelhető.

A megújult Audi S3 az év második negyedévétől rendelhető.

Kattints ide, és videón is megnézheted a megújult Audi S3-ast.