A Toyota terepjáróinak, buszlimuzinjainak és furgonjainak gyártására szakosodott – mellesleg a Dakaron is rendszeresen jól teljesítő csapatot indító – Toyota Auto Body (a továbbiakban Toyota) olyan hiperpraktikus tanulmányautót mutatott be, amely még a belső teret nem kész tényként, hanem megfejtendő rejtvényként kezelő japán autóiparban is szokatlan

Az öt milliméter híján 4,7 méter hosszú, 1820 mm széles és 1855 mm magas (tehát gyakorlatilag négyzet alapú hasábnak tekinthető) X-Van hajtásláncáról nincs információnk, vélhetően full hibrid egység mozgatja majd a modell, ha megvalósul – márpedig valószínűleg meg fog, mert márciusban szabadalmaztatta a modell jellemzőit a Toyota.

A lényeg itt amúgy sem a hajtás, hanem a belső tér átrendezhetősége. A folyamat első lépéseként hátul és elöl egyaránt tolóajtókat találunk, közöttük nincs B-oszlop, azaz a be- és kiszállás egy rendkívül széles és viszonylag magas kapun keresztül történik. A legfontosabb azonban az ülések kiosztása: az első sorban kettő, leghátul három ülést találunk, míg a második sorban egyetlen ülés árválkodik.

A cég három különböző kivitel prototípusát mutatta be, de gyanítjuk, hogy a valóságban csupán egy autó fog épülni, ami az összes itt bemutatott funkciót tudja majd.

Ha például az első utasülést hátrafordítjuk, a középső sori fotelt pedig lefektetjük, nappali szobát kapunk, asztalkával. Utóbbi helyén egyébként kutyafekhelyet is el tud képzelni a Toyota. Az ülések egyébként kiszerelhetők, és az autón kívül is használhatók.

Az is elképzelhető, hogy az első ülést hátratoljuk a második sorba, így egy-kettő-három (reálisan inkább egy-kettő-kettő) ember utazhat a kocsiban.

A harmadik verzió önmagában kevéssé vonzó – pont ezért sejtjük, hogy a három lehetőséget egyszerre fogja biztosítani az X-Van –, inkább különleges helyzetekben jöhet kapóra: az első utasülés ledöntve és előre billentve eltakarítható az útból, így a 2965 mm-es padló szinte teljes hosszában elhelyezhetünk sporteszközöket, lapra szerelt bútort vagy bármi egyebet, és még mindig marad két teljes értékű ülésünk.