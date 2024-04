Aligha fognak büszkélkedni a brit rendőrök a felderítetlen autólopások arányával, miután több mint száz angliai és walesi körzetben egyetlen autótolvajt sem sikerült elfogniuk 2023-ban – írja az Observer elemzése alapján a Guardian.

További 558 negyedben – ahol hetente legalább egy járműlopás történt – az esetek kevesebb mint 2 százalékát sikerült megoldani. Pedig megoldandó esetekből nincs hiány: Angliában és Walesben összesen 336 ezer autólopást és -feltörést zártak le anélkül, hogy egyáltalán gyanúsítottat azonosítottak volna. Ezáltal az ilyen jellegű ügyek 85 százaléka maradt megoldatlanul, miközben egyes eseteknél a rendőrség kevesebb mint 24 órán belül lezárta a nyomozást.

Az Observer szerint az arányok romlásában közrejátszik, hogy manapság a legtöbb jármű már kulcs nélkül indítható, aminek kapcsán több mint egy évtizeddel ezelőtt figyelmeztették az autóipart arra, hogy ez több lopást eredményezhet. Az autólopásokra szakosodott nemzetközi nyomozószövetség brit elnöke beismerte, hogy egyszerűen nincs elég erőforrás a járművekkel kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásához.

A tolvajok most már rendelkeznek olyan technológiával, amivel le tudják győzni a biztonsági rendszereket, a rendőrség pedig csak kullog utánuk

– tette hozzá Mike Briggs.

Egyre több autót lopnak el Nagy-Britanniában, most már másfélszer annyit, mint egy évtizeddel korábban. Amíg 2011 és 2012 március között 85 803 autót, a 2022 és 2023 márciusa közötti időszakból 130 270 esetet tartanak nyilván. A folyamatosan növekvő esetszám érzékenyen érinti a biztosítási díjakat is – a tavalyi év utolsó negyedében a korábbi rekord is megdőlt: az átlagos díj már 995 font, akkori árfolyamon átszámítva 440-450 ezer forint körül alakult.