Hajszálon múlt a gázolás – az utolsó pillanatban sétált át a csaknem 100-zal érkező személyvonat előtt egy idős nő Monoron. A drámai pillanatokat térfigyelő kamera rögzítette néhány hete. A bottal közlekedő asszony figyelmen kívül hagyta a piros lámpát és a túloldalról érkező figyelmeztetést is. A mozdonyvezetőnek vészfékeznie kellett. Senki nem sérült meg. A rendőrök még keresik az asszonyt – írja az RTL.

A most közzétett videón látszik, hogy közvetlenük a néni előtt engedik le a sorompót, és a jelzőlámpa is pirosra vált, de ő csak megy tovább. A nő a tilos jelzés ellenére lép a sínekre, hiába szól neki a túloldalon várakozó biciklis. Elnéz jobbra, majd néhány szaporább lépés után egyszerűen átsétál a másik irányból érkező szerelvény előtt. Az emeletes motorvonat Cegléd felől tartott Budapestre.

Idén eddig 15 baleset történt itthon a vasúti átjárókban, ezekben többen megsérültek. Tavaly 61 balesetben 9-en haltak meg, 2022-ben pedig 34-en.

„A vasúti átkelőkben a szabálytalan átkeléseknek sokszor baleset az eredménye, ami egyrészt személyi sérüléssel, jelentős anyagi kárral is járhat. A közúti járművön kívül a vonaton utasai is megsérülhetnek a vészfékezés során, vagy akár ütközéskor a mozdonyvezető is beszorulhat a járműbe.”