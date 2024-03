Tavaly októberben zárult le egy 12 éves korszak a Volkswagen történetében, miután a wolfsburgiak abbahagyták városi kisautójuk, az Up gyártását. Ezzel azonban nem tűnt el végérvényesen a föld felszínéről a parányi, alig 3,5 méter hosszú ferdehátú, annak ugyanis egy átalakított, kifejezetten kezdő sofőröknek szánt változata bukkant fel.

A képre kattintva galéria nyílik:

Megér 8 milliót, hogy a gyerek ezen tanuljon vezetni? 1 /8 Fotó: Geparda Fotó: Geparda Fotó megosztása: 2 /8 Fotó: Geparda Fotó: Geparda Fotó megosztása: 3 /8 Fotó: Geparda Fotó: Geparda Fotó megosztása: 5 /8 Fotó: Geparda Fotó: Geparda Fotó megosztása: 6 /8 Fotó: Geparda Fotó: Geparda Fotó megosztása: 7 /8 Fotó: Geparda Fotó: Geparda Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Papíron háromkerekűnek számít a németországi Geparda jóvoltából készült kocsi, de gyakorlatilag négy kereke van – igaz, a hátsó kettő rendkívül közel van egymáshoz –, de hivatalosan az L5e kategóriába tartozik a modell. Bizonyos országokban így már 16 éves kortól vezethetik a friss, de belépő szintű jogosítvánnyal rendelkező sofőrök, Magyarországon azonban nem létezik ilyen vezetői engedély.

Bár hasonlít az adott modell igazi változatára, a mopedautók mellett a Svédországban elterjedt A-traktorokkal sem szabad összekeverni. Már csak azért sem lenne helyén való az összehasonlítás, mert amíg az A-traktorok csak 30 km/órával közlekedhetnek, a Geparda-féle Up technikailag 111 km/órás sebességre is képes. Való igaz, mint azt a szériamodellel szembeni különbség is mutatja, ez esetben is jelentősen visszafogták a teljesítményt: a háromhengeres, 1,0 literes motor mindössze 20 lóerős, míg gyári állapotában 59, illetve 74 lóerőt adott le.

Az ötfokozatú manuális sebességváltóval szerelt Geparda alig több mint 900 kilogrammot nyom, mégis elfér benne négy ember. Elölre tárcsa-, hátulra dobfékek kerültek, sőt, négy légzsákkal, blokkolásgátlóval (ABS), valamint menetstabilizátorral (ESP) dobták piacra. Az ára azonban igencsak borsos: újonnan 20 ezer euróért, azaz 7,9 millió forintért lehet hozzájutni, vagyis lóerőnként 395 ezer forintba kerül.