Egy héten át a passzív biztonsági eszközök használatát fogják ellenőrizni a rendőrök a hazai utakon – írja a Police.hu.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek (ROADPOL) éves ellenőrzési terve alapján március 11-e és 17-e között hirdetett európai szintű ellenőrzést „ROADPOL Seatbelt” néven, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, továbbá segédmotorosok és motorkerékpárosok esetében a bukósisak használatára terjed ki.

A tavalyi ellenőrzés lesújtó eredményeket hozott: egy hét leforgása alatt csaknem 14 ezren mulasztották el a biztonsági öv használatát, köztük közel 11 ezer esetben a járművezető volt az, aki nem csatolta be az övét. Azóta saját hatáskörben több, a biztonsági öv használatára irányuló razziát is tartott a magyar rendőrség, de hiába, havi szinten tízezres nagyságrendű a mulasztások száma – így volt ez tavaly júliusban és októberben is.