Aki akár csak egy cikket is olvasott a Bentley történetéről, tudja, kik voltak a Bentley-fiúk: az 1920-as évek rettenthetetlen autóversenyzői, gazdag fiatalemberek, akik nem csak vásárolták és vezették a Bentley típusait, de olykor a fejlesztésbe is belekotnyeleskedtek – hol nagyobb, hol kisebb szerencsével. A csapatnak azonban néhány bátor hölgy is a tagja volt, akikről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, pedig ők is sokat tettek azért, hogy a Bentley rövid időn belül legendává nőjön.

Az idei nemzetközi nőnap alkalmával hármójuk emlékére egy-egy egyedi kidolgozású Bentayga szabadidőjárművet mutatott be a Bentley.

Mary Petra Bruce

Nőkröl sźólnak ezek a luxusautók 1 /14 Mary Petra Bruce Mary Petra Bruce Fotó megosztása: 2 /14 Mary Petra Bruce Mary Petra Bruce Fotó megosztása: 3 /14 Mary Petra Bruce Mary Petra Bruce Fotó megosztása: 5 /14 Dorothy Paget Dorothy Paget Fotó megosztása: 6 /14 Dorothy Paget Dorothy Paget Fotó megosztása: 7 /14 Dorothy Paget Dorothy Paget Fotó megosztása: 9 /14 Diana Barnato Walker Diana Barnato Walker Fotó megosztása: 10 /14 Diana Barnato Walker Diana Barnato Walker Fotó megosztása: 11 /14 Diana Barnato Walker Diana Barnato Walker Fotó megosztása: 13 /14 Diana Barnato Walker Diana Barnato Walker Fotó megosztása: 14 /14 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mary Petra Bruce 1929 június 6-án vezetett először Bentley-t. Párnákra kellett ülnie, hogy elérje a pedálokat, ám ez nem akadályozta meg abban, hogy a ködös, hideg időjárás ellenére a franciaországbeli Montlhéry-ben megdöntse a 24 órás sebességi világrekordot: egy nap alatt 3482 kilométert vezetett, váltótárs nélkül.

Bruce kisasszony később egyedül körberepülte a földet (újabb világrekord), és motorcsónakjával sebességi csúcsot döntött a La Manche-csatornán való átkelésben, de most koncentráljunk a Bentley-hez fűződő kapcsolatára.

A Mary Petra Bruce Bentayga Azure az eredeti Bentley 4½ Litre fényezését és kárpitozását idéző színvilágot kapott, a műszerfali tolókapcsolók 24 karátos aranyból készültek, a műszerfalbetét igazgyöngy.

Szintén az eredeti autóra emlékeztet az ülések steppelése, valamint az a gyögyház intarzia, amelyről a világcsúcsot megdöntő autójának a rendszáma olvasható le. Az egyedi dekorok sorát a D-oszlopon elhelyezett kockászászló-motívum zárja.

Dorothy Paget

Amikor Dorothy Paget ellátogatott Brooklandsbe, maga Sir Tim Birkin, az egyik Bentley-fiú tanítgatta a vezetés fortélyaira, és tehetségével azonnal lenyűgözte Birkint. Amikor utóbbi 1929-ben megépíttette a kompresszoros Bentley Blowert, Dorothy Paget finanszírozta a gyártást. Négy Blower készült, és bár az eredmények nem igazolták a koncepciót, alighanem ez lett minden idők egyik leghíresebb autója.

A Dorothy Paget Bentayga Extended Wheelbase (EWB) Mulliner fényezése a Blower zöldjét idézi, a belső tér árnyalata pontosan megegyezik a Sir Birkin által vezetett, 2. számú Blower enteriőrjével. A máshol krómozott alkatrészek itt nikkelezést kaptak, megint csak a Blower előtti főhajtásként.

Diana Barnato Walker

A háromszoros Le Mans-i bajnok Woolf Barnato lánya tehetséges lovas, autóversenyző és pilóta volt; a II. világháború idején csatlakozott ahhoz a századhoz, akik a gyárból a frontvonalra repültek a frissen elkészült repülőgépekkel. A háború végéig 260 Spitfire vadászgépet szállított le a csapatoknak, ezért aztán ez a könnyű repülő ihlette a Diana Barnato Bentayga S kidolgozását.

A karosszéria megint csak zöld – de mindhárom autónál más és más árnyalatot alkalmaztak –, az utastér zöld és nyeregbarna színvilágában a Spitfire Mk9 pilótafülkéje köszön vissza. A D-oszlopon Spitfire embléma látható, a sárga díszítések pedig a repülőgépek szárnyának festését idézi.