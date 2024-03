Az Európai Bizottság nyomozói jelenleg is vizsgálatot folytatnak annak érdekében, hogy meggyőződjenek róla, szükséges-e bármilyen intézkedést bevezetniük az európai villanyautó-gyártók védelmében. Azt akarják kideríteni, tisztességtelenül kerültek-e versenypiaci előnybe a kínai gyártók az állami támogatások miatt. Ha beigazolódik a gyanú, többek között a BYD-del szemben is különvámot vezethetnek be.

A HVG szúrta ki az Automotive News Europe friss írását a témában, amelyből kiderül, hogy egy kedden közzétett dokumentumban a bizottság azt állította, elegendő bizonyítékkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy Kína többféle módon nyújt tiltott támogatást az autógyártóinak: többek közt közvetlen tőkeutalásokkal, be nem szedett vagy elengedett állami járandóságokkal, illetve a megfelelő díjazásnál alacsonyabb áron biztosított állami szolgáltatásokkal vagy árukkal.

A Európai Bizottság azt állítja, hogy nem tudja megbecsülni a támogatások összegét, de más ágazatok, például az elektromos kerékpárok és az optikai kábelek legutóbbi vizsgálatai során az EU 4 százaléktól 17 százalékig terjedő támogatási rátát fedezett fel. Arról is beszámoltak, hogy az Európába irányuló kínai autóimport 2023 októbere és 2024 januárja között kiugró mértékben, 14 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A jelentés szerint az európai autógyártók olyan komoly károkat szenvedhetnek a szabálytalan támogatások miatt, amelyeket nehéz lesz helyrehozni, ha a kínai behozatal ilyen gyorsított ütemben folytatódik.

A dokumentum szerint egyértelmű a kockázat.

Az EU fenntartja a jogot, hogy akár már júniustól büntetővámot vessen ki a kínai autókra, és arra is felhatalmazta a hatóságokat, hogy kezdjék meg Kínából érkező elektromos járművek vámregisztrációját, így „a szükséges feltételek teljesülése esetén” visszamenőlegesen is kivethetik a vámokat a már Európában lévő autókra!

Ha pedig a kínai autógyártók úgy döntenek, hogy az EU-n belülre hozzák a gyártást, ahogyan a Magyarországra betelepülő BYD, akkor könnyedén megkerülhetik ezt az extra importvámot is – fejti ki a HVG. A helyi szereplők számára akkor „szinte lehetetlen” lesz árban versenyezni a termékeikkel.