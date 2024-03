A tavaszi munkálatok beindulásával mezőgazdasági gépek szinte bármelyik hazai útszakaszon, akár nagyobb számban is felbukkanhatnak. Ha úti céljukat másképpen nem, vagy csak legalább 50 százalékkal hosszabb úton tudnák elérni, ezek a járművek olyan útra is felhajthatnak – a gyorsforgalmi utakon kívül –, amelyen egyébként tiltják haladásukat – áll az Agroinform.hu közleményében. A mezőgazdasági gépekre nem vonatkozik a 2,55 méteres legnagyobb megengedett szélességi korlátozás, 4,5 méter szélességig kísérőjármű nélkül, afelett kísérőjárművel közlekedhetnek a közutakon. Háromméteres szélesség felett ugyanakkor a gépen villogó sárga fénynek is működnie kell.

A közúton mezőgazdasági járművekkel találkozó autósoknak leginkább két dologra kell nagyon odafigyelniük: ezeknek az eszközöknek a lassú haladására, valamint a méretükre. Az alacsony sebesség egyrészt növeli a ráfutásos balesetek kockázatát, másrészt türelmetlenné tesz egyeseket, ami meggondolatlan előzésekhez vezethet. E járművek emellett gyakran túlméretesek, nem szokványos, kiálló részekkel felszereltek, amihez a közlekedés többi szereplője nincsen hozzászokva.

Mivel a rendőrség a mezőgazdasági járművek baleseteiről nem vezet külön nyilvántartást, e balesetek főbb jellemzőiről az Agroinform egy korábbi felmérésének eredményeiből kaphatunk képet. A több száz érintett válaszadó visszajelzései alapján az ilyen balesetek 67 százalékában részben vagy teljesen a másik résztvevő fél felelősségét állapították meg a vizsgálatok során.

A balesetek 37 százalékának oka a nem megfelelően megválasztott sebesség volt, további 28 százalékuk a jellemzően lassan közlekedő mezőgazdasági járművek előzése során következett be. A válaszok 13 százaléka a mezőgazdasági jármű műszaki hiányosságát, 7 százaléka a nem megfelelő kivilágítást, 6 százaléka pedig az ittas, bódult állapotban zajló vezetést jelölte meg a baleset fő okának.

Balesetek az év minden hónapjában előfordultak, de nem meglepő módon számuk leginkább március-áprilisban, a július-augusztusi időszakban és októberben emelkedett az átlagos havi érték fölé.