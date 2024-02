Mivel évente több mint 20 ezer ember veszti életét az utakon az EU-ban, az Európai Parlament (EP) támogatja a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályok reformját annak érdekében, hogy azok hozzájáruljanak a közúti közlekedésbiztonsághoz, valamint az EU zöld- és digitális átállásához – írta az EP közleménye.

A képviselők azt szeretnék, ha a járművezetők jobban felkészülnének a valós vezetési helyzetekre, és tisztában lennének a kockázatokkal, különösen a veszélyeztetett úthasználókkal, például a gyalogosokkal, a gyermekekkel, a kerékpárosokkal és az e-rollerek használóival kapcsolatban. Ezért a hóban és csúszós körülmények között való vezetés, a biztonságos telefonhasználat vezetés közben, a holtterek, a vezetéstámogató rendszerek és a járművek ajtajainak biztonságos kinyitása is része kell hogy legyen a jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgáknak – érvelnek a képviselők.

A képviselők egyetértettek abban, hogy a vezetői engedélyeknek motorkerékpárok és autók esetében legalább 15 évig, teherautók és buszok esetében pedig öt évig kellene érvényesnek lenniük. A képviselők nem támogatják az idősek vezetői engedélyének érvényességi idejének csökkentését, ahogyan azt a bizottság javasolta, hogy elkerüljék a diszkriminációt.

A képviselők egyetértettek azzal, hogy a járművezetők a vezetői engedély kiállításakor és megújításakor maguk értékeljék a vezetésre való alkalmasságukat, és az uniós tagállamokra bízták annak eldöntését, hogy az önértékelés helyett orvosi vizsgálatot is kell-e végezni, amely többek között a járművezetők látását és szív- és érrendszeri állapotát is minimálisan ellenőrzi.

A képviselők ugyanakkor azt szeretnék, ha az uniós kormányok nagyobb erőfeszítéseket tennének annak érdekében, hogy a lakosság figyelmét felhívják azokra a mentális és fizikai jelekre, amelyek veszélyeztethetik a biztonságos vezetést. Magyarországon a jogosítvány meghosszabbítása és az orvosi alkalmassági vizsgálat tízévente szükséges, de 50 év felett öt-, 60 év felett három-, míg 70 év felett kétévente.

A tapasztalatlan járművezetőknek legalább kétéves próbaidőszakot kellene teljesíteniük a képviselők szerint, amely alatt bizonyos korlátozások vonatkoznának rájuk. A hivatásos járművezetők hiányának enyhítése érdekében a képviselők abban is megállapodtak, hogy a 18 évesek is kaphatnak engedélyt teherautó vagy legfeljebb 16 utast szállító autóbusz vezetésére, amennyiben rendelkeznek szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Emellett a 17 évesek is jogosultak lennének személyautó- vagy teherautó-vezetői engedélyt szerezni, ha tapasztalt járművezető kíséri őket.

Az EU egységes piacának támogatása érdekében a képviselők szorgalmazzák a mobiltelefonon elérhető, a fizikai jogosítvánnyal teljesen egyenértékű digitális vezetői engedély bevezetését. Az uniós vezetői engedélyekre vonatkozó szabálytervezetet 339 igen szavazattal, 240 ellenében és 37 tartózkodás mellett fogadták el, és ezzel a képviselők elfogadták a Parlament első olvasatban kialakított álláspontját. Az ügyet a június 6-9-i parlamenti választások után az új Parlament viszi tovább.