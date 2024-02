Idén várhatóan tovább fog drágulni a jogosítványszerzés, mivel az elszálló infláció miatt nehéz helyzetbe került autósiskolák kénytelenek tovább emelni az áraikon – írja a HelloVidék.

Az elmúlt egy évben is jelentősen, több mint 7 százalékkal lettek magasabbak a tanfolyamárak. Jól mutatja a drágulás mértékét, hogy miközben három éve még 201 620 forintból meg lehetett úszni a B kategóriás jogosítványt, most januárban átlagosan már 345 800 forint volt az ára. Budapesten a gyakorlati órák 8-10 ezer forintba kerülnek, de már vidéken is 7 ezer forintról indul az óradíj.

A kormány által nemrégiben belengetett ingyenes jogosítványszerzés miatt ráadásul sokan kivárnak, mielőtt belevágnának a tanfolyamba – a koronavírus-járvány négy évvel ezelőtti megjelenése óta egyébként is átlagosan 10-15 százalékkal esett vissza a tanulók száma. Sok még a tisztázatlan kérdés az állami finanszírozású tanfolyamokkal kapcsolatban, az autósiskolák pedig attól tartanak, hogy ennek a levét is ők isszák meg.

Böröcz Mátyás, a Magyar Autósiskolák Szövetségének (MAISZ) elnöke szerint „jelentős létszámcsökkenés van vidéken sok helyen”. Hozzátette, hogy főleg azok az autósiskolák vannak nehéz helyzetben, amelyeknek nemcsak a minimálbér-emelésből fakadó további forrásokat kell kitermelniük, de bérlik is a helyiségeket az oktatáshoz.