Vádat emeltek egy huszonéves sofőrrel szemben, aki a rendőri felszólításra ellenére nem állt meg, hanem ámokfutásba kezdett Győr városában. Az audis ámokfutót üldöző rendőrautó belső kamerája rögzítette az eseményeket.

A vád szerint amikor a férfi meghallotta, hogy a rendőr megállásra szólítja fel, menekülni kezdett. Piros lámpákon hajtott át, rossz irányba ment be a körforgalomba, nem adta meg az elsőbbséget. Egy szabályosan közlekedő autónak is nekiment. Végül a lakóhelye előtt sikerült a férfit elfogni.

Kiderült, hogy kábítószert fogyasztott, korábban eltiltották a vezetéstől és az autót is engedély nélkül használta. Ezek mellett most közúti veszélyeztetés miatt is felelnie kell.

Mostanában elszaporodtak az ilyen esetek hazákban, mintha csak a Cobra 11-et forgatnák országszerte. Tényleg filmbe illő üldözés zajlott nemrég Ősi és Várpalota között, amelynek csúnya borulással ért vége. Egy nógrádi autós pedig durván egy hónapja szintén Audival menekült a rendőrök elől, de autója nem bírta a hajtást, menet közben kapott lángra. Pestszentlőrincen egy Peugeot sofőrje vitte be a rendőröket a málnásba.