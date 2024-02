A jelenlegi MG3 egy 2011-ben bevezetett, és azóta szorgalmasan frissítgetett városi kisautó, a márka aktuális kínálatának legöregebb darabja.

Most azonban megérett a cserére: a második generációs modell március elején, a Genfi Autószalonon mutatkozik be, és nemcsak sportosabb, modernebb megjelenésével hívja fel magára a figyelmet (ezt itt-ott felbukkant kémfotók alapján vélelmezzük), hanem azzal is, hogy a márka történetében először full hibrid hajtásláncot kap.

Úgy tűnik, Kína is visszább vesz az akkumulátoros elektromos lendületből. A külső forrásból nem tölthető hibrid egy gazdaságosabban gyártható és megvásárolható villamosított opció, amely megfelelően kivitelezve városban jelentős mértékben csökkentheti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

Azt nem tudjuk, milyen erőátvitelt alkalmaz az MG hibrid rendszere, az viszont bizonyos, hogy nem kézi váltó lesz: a padlókonzolon tárcsa szolgál a menetirány kiválasztására.

Az MG3 más újdonságokat is hoz: például digitális műszeregységet kap, ami ugyanúgy szabadon áll majd a műszerfalon, mint a (vele azonos méretűnek tűnő) központi érintőképernyő.

Az egyetlen közzétett fényképen feltűnően sportosak az autó ülései, nem ringatjuk azonban magunkat abba az illúzióba, hogy különösebben nagy teljesítményű lenne az új kisautó.

Az MG3 a tervek szerint még 2024-ben megérkezik a márka európai kereskedéseibe.