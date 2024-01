Átgondoltan osztja be műszaki és kommunikációs erőforrásait márkái között a Stellantis-csoport. Miután a Peugeot bemutatta az új STLA Medium platformra épülő, idén érkező e-3008-ast, most előzetest kapunk a kompakt elektromos crossover nagy testvéréről is. Ezúttal azonban nem a Peugeot lép a reflektorfénybe, hanem az Opel, és nem e-5008 szerepel a címkén, hanem a Frontera név.

Olvasóink között bizonyára vannak, akik elég idősek ahhoz, hogy emlékezzenek az eredeti Fronterára, amely annak ellenére az Opel első szabadidőjárművének volt tekinthető, hogy nem ők fejlesztették, hanem az Isuzu, és aztán világszerte számtalan márka logójával forgalmazták, még Hondaként (Jazz, később Passport) is.

Európában mindkét generációját forgalmazták 1991-től egészen 2004-ig, amikor is átadta a stafétát az Antarának, az pedig 2017-ben az – immár PSA-val közösen fejlesztett – Grandland X-nek.

Az Opel döntése, hogy visszahozza a Frontera nevet, nem jelenti automatikusan a Grandland végét: sokkal valószínűbb, hogy az utóbbi viszi tovább azt a vérvonalat, amit a Peugeot e-3008 képvisel, míg a Frontera markánsan eltérő formavilágú modellként a Peugeot e-5008 ikertestvére lesz, így megvan az esélye annak, hogy három üléssorral is választható lesz.

A 2025-ös Opel Frontera szériaérett verziója a gyár ígérete szerint még az idén bemutatkozik.