Az elmúlt napokban a gemenci erdő közepén, a Duna jelenleg víz alatt lévő, jeges-mocsaras árterében kellett javításokat végeznie az E.ON-nak, miután egy kidőlt fa leszakított egy villanyvezetéket, veszélybe sodorva a sziget áramellátását.

Miközben az itt élőknek aggregátorról biztosítottak ideiglenes áramot, a szerelők segítségére egy speciális mocsárjáró volt, ami kétéltű mivoltából fakadóan sűrű erdőben, meredek vagy mocsaras területen is könnyen mozog. A 600 kilogramm össztömegű jármű 450 kilogrammnyi teher szállítására, továbbá vontatására is alkalmas, így nemcsak a hiba helyének megtalálásában, de a javításhoz szükséges eszközök szállításában is hasznát vették a szerelők.

Csaknem 10 éve van az E.ON szolgálatában a lánctalpas mocsárjáró, arra az esetre, ha olyan extrém terepviszonyok között kell dolgozni, ahol minden hagyományos megoldás működésképtelen. Ha kell, az E.ON nagy teljesítményű terepjárókat, emelődarus traktorokat és – képzett drónpilóták által vezetett – drónokat is bevet.