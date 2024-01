Elképesztő luxusautókat helyeztek forgalomba itthon 2023-ban, köztük nem is egy 100 millió forint feletti listaárú Ferrarit – írja a Datahouse statisztikái alapján a Pénzcentrum.

A tehetősebb magyarok között a Porsche 911-es bizonyult a legnépszerűbbnek, amiből 103 darab érkezett országba, noha csak az alapára 40 millió forint körül mozog – a különböző extrákkal ennek több mint a dupláját is elkérhetik érte. A második helyen 84 darabbal a Ford Mustang végzett, aminek 22,5 millió forint a legalacsonyabb hazai listaára. A dobogó legalsó fokára a 8-as BMW ért oda, de a búcsúzó Audi TT és a Mercedes-AMG GT is a kedvencek közé került.

Egzotikus Ferrarik is megjelentek az utakon – a teljesség igénye nélkül: a 150-160 milliót érő SF90-ből is hármat, az alsó hangon 125-130 milliós 296 GTB-ből hetet, annak hasonló árfekvésű GTS-változatából pedig szintén hármat helyeztek forgalomba. Egy Lamborghini Huracánra és két, egyenként nagyjából 100 millió forintot kóstáló Maserati MC20-ra is került magyar rendszám.

A luxusautók között a Mercedes-Benz S-osztály bizonyult a legkapósabbnak, amiből 167 darabot újítottak be, darabját minimum 40 millióért – ennek a drágább, minimum 72 millióba kerülő Maybach-változatából 44-gyel lett több, ami a harmadik helyre bizonyult elegendőnek. Közéjük, a második helyre a „hétköznapibb” S-osztállyal azonos értéket képviselő 7-es BMW ékelődött be, 67 darabbal.

Szép számmal bővült a luxusterepjárók állománya is. A kategóriában az Audi Q7 áll a lista élén: a körülbelül 30 milliós alapárú modellből 287 darabot vásároltak. Mögötte az alsó hangon 38 millió forint listaárú BMW X7, valamint a legkevesebb 79,4 millióba kerülő Mercedes-Benz G-osztály AMG-változata végzett, 198, illetve 119 darabbal.

Újdonság Magyarországon a NIO ES8, csakúgy, mint a Ferrari Purosangue. A 200 millió forint körüli négyajtós modell első hazai tulajdonosa nem más, mint Jákob Zoltán, Magyarország 39. leggazdagabb embere. A körömkirályként is emlegetett üzletember már a közösségi oldalán is bemutatta a legújabb tűzpiros Ferrariját: