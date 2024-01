A hatótávolság fogalma, illetve az azt körüllengő misztikum jócskán megelőzte a villanyautókat. Már eleink is tudták, hogy minél ritkábban kell megállnod új adagot vételezni, annál elégedettebb lehetsz, amennyiben (1) út közben olcsó üzemanyag helyett csak drágát kapnál, (2) nincsenek töltőállomások azon a vidéken, amerre készülsz, (3) szeretnél minél gyorsabban célba érni. Ha egy tankkal messzire akartunk eljutni, olyan autót kellett választani, aminek vagy a motorja volt takarékos, vagy az üzemanyagtartálya volt nagy.

Ugyanez a helyzet a villanyautókkal is, azzal súlyosbítva, hogy egyelőre nem percekben, hanem minimum negyedórákban mérhető egy feltöltés időtartama, azaz sokkal lényegesebb, hogy milyen messzire juthatunk el egy lendülettel. Korábbi, kapcsolódó cikkünkben láttuk, hogy jelentős eltérés lehet a tényleges energiafelhasználásuk ( = üzemanyag-fogyasztásuk) között, ami pedig az akkumulátorok kapacitását ( = az üzemanyagtartály méretét) illeti, az az erre fogékony körökben ugyanolyan fetisisztikus értékké nemesedett, mint a gyorsulás vagy a végsebesség.

Miért ez a hosszú felvezetés? Mert azt kell ténylegesen megérteni, hogy egy villanyautó hatótávolsága nem (feltétlenül) attól lesz nagy, hogy böszme akkumulátort szerelnek bele, hanem (potenciálisan) attól is, hogy takarékosan használja fel az abban tárolt energiát. Csakhogy ahhoz, hogy egy villanyautó – vagy bármilyen autó – takarékos legyen, a mérnököknek és a felhasználóknak egyaránt észszerűen kell gondolkodnia: olyan nincs, hogy valami erős is, gyors is, ezt mind ki is aknázom, és ezzel együtt is keveset fogyaszt.

Ha az ADAC által végzett, gyakorlati mérésekre támaszkodva, tényleges hatótávolságuk alapján rangsoroljuk a villanyautókat, az élen csupa nagy, nehéz, erős modell áll, amelyekben gigantikus akkukat szereltek. Vannak persze kivételek: az alábbi Top 10-es listán három olyan modell is szerepel, aminek a nettó akkukapacitása nem éri el a 80 kWh-át. Érdekes egybeesés, hogy csak ez a tíz autó tud legalább 500 kilométert megtenni egy teljes feltöltéssel.

A legnagyobb hatótávolságú villanyautók

Hatótávolság, ADAC mérés (km) Akkumulátor bruttó kapacitása, WLTP (kWh) Akkumulátor nettó kapacitása, WLTP (kWh) BMW iX xDrive 50 610 111,5 105,2 Mercedes-Benz EQS 450+ Electric Art 575 n.a. 107,8 Hyundai Ioniq 6 (77,4 kWh) UNIQ-Paket 2WD 555 n.a. 77,4 BMW i7 xDrive 60 545 105,7 101,7 Mercedes EQS 580 Electric Art 4Matic 530 n.a. 108,4 Mercedes-Benz EQE 350+ 530 n.a 90,6 Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) 530 82,0 79,0 NIO ET5 Touring (100 kWh) 515 100,0 90,0 Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro 500 114,0 106,0 Volvo XC40 Recharge Pure El. Single Motor Extended R. 500 82,0 79,0

Ezzel szemben azok a modellek, amelyek kilométerben a legrosszabbul teljesítenek, kétharmadában parányi akkucsomagot kaptak – de azért csak ott van három olyan modell, amely 40 kWh körüli kapacitásból hoz ki olyan hatótávolságot, amivel már nem jutnánk el Debrecenből a fővárosba.

A legkisebb hatótávolságú villanyautók

Hatótávolság, ADAC mérés (km) Akkumulátor bruttó kapacitása, WLTP (kWh) Akkumulátor nettó kapacitása, WLTP (kWh) Fiat 500e (23,8 kWh) RED 150 23,8 21,3 Renault Twingo Electric Intens 150 22,0 21,4 Mazda MX-30 e-SKYACTIV Makoto 170 35,5 32,0 Honda e Advance 180 35,5 28,5 Dacia Spring Electric Comfort Plus 2WD 185 28,3 27,4 Dacia Spring Electric 65 Extreme 195 28,3 27,4 Nissan Leaf Acenta (40 kWh) 201 40,0 n.a. Mini Cooper SE 210 32,6 28,9 Opel Combo-e Life Ultimate 215 50,0 46,0

A két véglet között persze ott van még hatvannyolc autó, amelyeknek az értékét hely hiányában nem tüntettük fel – ezek mind megtekinthetők az ADAC weboldalán. Még néhány érdekességet emeljünk ki a táblázatból, így azt, hogy a vizsgált modellek közül az Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro rendelkezik a legnagyobb bruttó kapacitású (114 kWh) akkumulátorral, a Renault Twingo pedig a legkisebbel (22 kWh). Nettóban ugyanezt a Mercedes EQS 580 (108,4 kWh), illetve a Fiat 500e (21,3 kWh) hozza.

Ami azonban mindennél érdekesebb, és a WLTP mérések során sajnos nem jön ki, hogy mekkora az eltérés a bemenő és a kivehető energiamennyiség között. Az ADAC megmérte ugyanis, hogy egy adott akkumulátor teljes feltöltése mennyi energia ráfordításával jár – a különbözet az adott akkumulátor állapotától, a töltőrendszer optimálásának fokától függ, és leginkább hőveszteség (melegedés) formájában adhatunk róla számot.

Az alábbi két táblázat azt a tíz-tíz típust tartalmazza, amelyek a legkisebb, illetve legnagyobb energiaveszteséggel tölthetők – azaz ahol a töltés során leadott energia és az akkumulátor nettó kapacitása között a legkisebb, illetve legnagyobb a különbség. Képzeljünk el egy benzintartályt, amelynek ügyetlenül kialakított töltőnyílásánál minduntalan mellécsorog a 95-ös, és máris érteni fogjuk, miért olyan fájdalmas ez a probléma.

A legkisebb energiaveszteséggel tölthető villanyautók

Hatótávolság, ADAC mérés (km) Akkumulátor nettó kapacitása, WLTP (kWh) A feltöltéshez szükséges teljes energiamennyiség, ADAC mérés (kWh) Töltési veszteség (%) Aiways U6 Prime 320 60,0 60,3 0,5% Audi e-tron GT quattro 370 83,7 86,9 3,8% MG Marvel R Electric Performance 325 69,9 74,5 6,6% MG5 Electric Maximum Range Luxury 315 57,7 61,9 7,3% Citroën ë-C4 X 136 Shine Pack 310 48,1 51,8 7,7% Cupra Born e-Boost (58 kWh) 295 58,0 62,6 7,9% VW ID.5 Pro Performance 400 77,0 83,6 8,6% VW ID.4 GTX 4Motion 310 77,0 83,7 8,7% Audi Q4 Sportback 40 e-tron S line 410 76,6 83,7 9,3% Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh) UNIQ-Paket 4WD 435 77,4 84,6 9,3%

A táblázatban nem szerepel a Subaru Solterra / Toyota bZ4X páros, mert nem áll rendelkezésre az akkumulátorok nettó kapacitására vonatkozó információ. Érdekesség azonban, hogy a mérés során kevesebb energiával tudták csurig tölteni az akkumulátort, mint annak bruttó kapacitása, azaz ennek minden bizonnyal a két típusnak is helye volna a fenti táblázatban.

A legnagyobb energiaveszteséggel tölthető villanyautók