Ahogy a benzin- és dízelmotoros autóknál, úgy az akkumulátoros elektromos járműveknél is számtalan tényező függvénye, hogy mennyi energiát emészt fel az, hogy megtegyünk velük egységnyi távolságot. Számít a tömeg, a gördülési és légellenállás; nem mindegy a hajtáslánc hatásfoka, de a segédberendezések – például a klíma – energiafogyasztását is figyelembe kell vennünk. És aztán ott van a vezetési stílus, amely csak részben szubjektív: az autók hangolása, dinamikus vagy komfortos karaktere észrevétlenül is befolyásolhatja, hogy képesek (vagy hajlandóak) vagyunk-e takarékosan vezetni.

A tudatos vásárló persze tájékozódik, mielőtt autót választana, így tudja, hogy mire számíthat átlagos használat mellett. Csakhogy a szabványos körülmények között megállapított hivatalos értékek és a tényleges energiafogyasztás közötti eltérés miatt felborulhat a papírforma, és ha nem azt kapjuk, amit vártunk, az az egész használati élményt megkeseríti.

Ezért fontos a német autóklub, az ADAC ökotesztje, amely során maguk is megmérik a villanyautók fogyasztását. Ezt állandó körülmények között végzik, ezért az értékek összehasonlíthatók. Ez persze szintén nem jelenti azt, hogy mindenkinél pont annyit fognak fogyasztani az adott típusok, de a gyári és a mért értékek közötti százalékos eltérés jó tájékozódási pont lehet, ha a várható költségeket szeretnénk megállapítani.

Az ADAC weboldalán elérhető táblázat cikkünk írásakor 86 különböző típust tartalmaz; az egyes modellek eltérő hajtáslánc-konfigurációjú kiviteleit külön-külön mérik és tüntetik fel. A teljes táblázat ide kattintva elérhető, azonban alább kiemeltünk néhányat a szélsőségek közül.

A legtakarékosabb villanyautók

Ha arra számítottál, hogy a legkisebb villanyautók lesznek a legtakarékosabbak, csalódni fogsz. Azok is ott vannak persze az élmezőnyben (a Fiat 500e mindhárom mért kivitele, valamint a Dacia Spring két tesztelt verziója közül az egyik), de a legkisebb tényleges fogyasztást a nagyfeszültségű elektromos hálózat, a szélsőségesen kedvező aerodinamika és az odafigyelve összeállított energiagazdálkodási rendszerek párosítása eredményezi.

ADAC mérés (kWh/100 km) Gyári érték (kWh/100 km) Különbség (%) Hyundai Ioniq 6 (77,4 kWh) UNIQ-Paket 2WD 15,5 14,3 8,4% Fiat 500e (23,8 kWh) RED 15,9 13,0 22,3% Opel Astra Electric GS 16,5 14,8 11,5% Citroën ë-C4 X 136 Shine Pack 16,7 15,0 11,3% Dacia Spring Electric 65 Extreme 16,7 14,5 15,2% Tesla Model 3 16,8 14,4 16,7% Toyota bZ4X Comfort-Paket 17,0 14,4 18,1% Fiat 500e (42 kWh) La Prima 17,1 14,4 18,8% Fiat 500e Cabrio Icon 17,4 14,7 18,4% Polestar 2 Longe Range Single Motor (82 kWh) 17,5 14,0 25,0%

A legtorkosabb elektromos járművek

A teszt legkevésbé takarékos elektromos járműve csaknem pontosan kétszer annyi energiát fogyaszt 100 kilométeren, mint a leggazdaságosabb. A nagy karosszéria és a kedvezőtlen aerodinamikai megbosszulja magát. A sereghajtók között sok a két villanymotoros, összkerékhajtású modell – bizony, a teljesítménynek ára van, az erőforrásoknak pedig belső ellenállása.

Modell ADAC mérés (kWh/100 km) Gyári érték (kWh/100 km) Különbség (%) Mercedes EQV 300 lang 30,9 28,1 10,0% Citroën ë-Spacetourer XL (75 kWh) Shine 29,7 26,6 11,7% Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Pro AWD 28,8 23,8 21,0% Jaguar i-Pace EV400 S AWD 27,6 22,0 25,5% VW ID.4 GTX 4Motion 26,9 18,3 47,0% Audi e-tron GT quattro 26,3 20,5 28,3% Aiways U5 Premium 24,7 17,0 45,3% Audi e-tron Sportback 55 quattro 24,4 23,7 3,0% Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro 24,0 20,1 19,4% Genesis GV60 Sport Plus AWD 23,9 19,1 25,1%

Hozzák, amit ígértek

A gyakorlati mérés egyetlen típusnál hozott kedvezőbb eredményt, mint amit a WLTP szabvány szerinti mérések kiadtak – igaz, hogy a Taycan így is, úgy is nagyon sokat fogyaszt, viszont legalább nem kerül többe a fenntartása, mint amire számítottunk.

Modell ADAC mérés (kWh/100 km) Gyári érték (kWh/100 km) Különbség (%) Porsche Taycan 4S Performance Plus 23,6 26,2 -9,9% BMW iX xDrive 50 20,4 20,0 2,0% Volvo C40 Recharge Single Motor 19,2 18,7 2,7% Audi e-tron Sportback 55 quattro 24,4 23,7 3,0% NIO ET5 Touring (100 kWh) 20,1 19,3 4,1% Peugeot e-208 GT 18,7 17,6 6,2% Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh) Techniq-Paket 2WD 18,2 17,0 7,1% Nissan Leaf Acenta (40 kWh) 22,1 20,6 7,3% Renault Zoe R135 Z.E. 50 Intens (52 kWh) 19,0 17,7 7,3% Nio ET7 (100 kWh) 20,4 19,0 7,4%

Túlzottan optimisták

Pontosan húsz olyan autó – azaz a vizsgálat mezőny csaknem egynegyede – legalább 25 százalékkal torkosabb, mint amit a WLTP mérés alapján remélhetnénk. További 10 modellnek esik 20 és 25 százalék közé a túlfogyasztása. Ugyanakkor jusson eszünkbe, hány hasonló esettel találkoztunk benzines, illetve dízel autóknál – a legkevésbé sem valószínű, hogy tudatos átverés áldozataivá válunk, ha megvesszük ezeket az autókat, a gyártóknak viszont le kellene vonniuk a tanulságot: a fejlesztés során nem elég a szabványos mérési ciklusokra koncentrálni.