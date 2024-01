Kedden kora este gyulladt ki egy elektromos Renault Zoé Farmoson, egy családi ház udvarán, a tűzoltók viszont kíméletlenól elbántak a lángokkal. Előtte azonban a lángok bántak el kíméletlenül szegény autóval.

„Megperzselődött, aztán leszúrták” – olvasható a Katasztrófavédelem közleményében. Az akkumulátor hőfoka folyamatosan emelkedett, a tűz a közeli épületet is veszélyeztette, a helyzet annyira elvadult, hogy még a kiégett roncsot is „büntetőkádba” kellett helyezni. A helyi önkéntes és a nagykátai hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, oltólándzsa segítségével az akkumulátort visszahűtötték, majd átvizsgálták a járművet.

A tűzoltók munkáját a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat segítette. Az egységek a teljesen leégett autó roncsát egy vízzel teli konténerbe helyezték, hogy az teljesen és végérvényesen visszhüljőn, esélyt se adva annak, hogy újra lángra kapjon.

Hogy a hagyományos üzemanyaggal működő, vagy az elektromos autót nehezeb-e eloltani, arra nem egyértelmű a válasz. A szakemberek szerint inkább más egy elektromos autó tűz, mint egy hagyományos. Addig, amíg a felépítményt, a karosszériát oltják, nincs nagy különbség a kettő között, az alkalmazott oltóanyagok is hasonlóak – víz, por, szén-dioxid -, de a lítiumion-akkumulátorokhoz speciális oltólándzsát is használnak, amivel az akkumulátor belsejét is tudják hűteni, illetve nagyobb baj esetén az egész autót be tudják tenni egy konténerbe – a körülményektől függően becsörlőzni, vagy beemelni -, hogy aztán a konténert vízzel elárasztva eloltsák, az elektromos tüzet, vagy csak hűtsék az akkumulátort.